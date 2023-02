Dàmaris Gelabert deixarà temporalment els escenaris després de celebrar els seus 25 anys de carrera amb una nova gira. L'artista referent del públic infantil català ha anunciat aquesta setmana que oferirà una "darrera gira" i després farà una aturada, tot i que es mantindrà en actiu amb la composició i la producció musical i aprofitarà per promocionar el projecte Créixer cantant a l'Espaitotsona de Cardedeu. La gira dels 25 portarà Gelabert i la The Grow Up Singing Band fins a festivals com el flamant Ressons, el Teatre Fortuny de Reus, el Magnific Fest de Lleida i el Summerfest Cerdanya, on ja hi va actuar l'any passat. La direcció musical de la nova producció familiar de la cantant anirà a càrrec del pianista-compositor Àlex Martínez.

Altres dates confirmades de la darrera gira de Dàmaris Gelabert són el Casal Riudomec, el Tribufest (Felanitx, Mallorca) i el Festival Internacional de Cambrils. Dàmaris va explicar en un comunicat que en aquesta gira de punt i a part farà un repàs per la seva llarga trajectòria i espera retrobar-se amb els fans que han crescut amb les seves cançons i amb els que recentment han començat a escoltar-les i cantar-les. Grow Up Singing Band és un grup de joves músics professionals decidits a produir música actual de qualitat per al públic familiar en anglès i en castellà. De fet, aquest és un nou projecte del segell discogràfic de l'artista, Tot Sona Records. Els components són els dos fills de la cantant i l’Àlex, Leia (Laia Martínez) i Adri (Adrià Martínez), juntament amb la Gloria (Glòria Maurel) i el Julen (Julen Gerrikabeitia). En aquesta gira, la banda interpretarà algunes de les seves cançons en anglès.