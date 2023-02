La flamant guanyadora del Premi Josep Pla 2023 per La llei de l'hivern, Gemma Ventura Farré, presentarà la guardonada novel·la, a Berga i a Solsona. Ventura Farré es va fer mereixedora de la 55a edició del Pla amb el seu debut literari. A Berga, l'autora conversarà de la seva obra amb Toni Gol, aquest dissabte (19 h), a la Llibreria Sense Paraules (Plaça de Viladomat, 22); i, diumenge, amb la dissenyadora Anna Terricabras, al seu taller, al carrer del Castell, 15, de Solsona, a les 12 del migdia.

A La llei de l'hivern, Ventura Farré aborda de quina forma se supleixen les absències i com les persones que no hi són et poden guiar. Una noia vetlla el seu avi, i en la solitud absoluta té dues grans companyies: la de la memòria i la de la imaginació. Mentre els cirerers es despullen, la llei de l’hivern s’imposa recordant-nos que per renéixer cal deixar anar. Com ella mateixa va explicar en rebre el guardó, el llibre és "un homenatge a l'invisible" a través de les preguntes que la protagonista es fa quan arriba a l'habitació on s'està morint el seu avi. La novel·la, escrita parcialment a Escòcia, està situada en un poble imaginari que "asfixia" els seus personatges i reflecteix "les tares del món d'avui", amb homes que "mai tenen temps" i d'altres que demanen "aprovació com a forma de caritat", un fet que reflecteix el comportament que indueixen les xarxes socials. No és una novel·la autobiogràfica però si "una mentida plena de veritats".

L'autora

Gemma Ventura Farré (el Vendrell, 1990) és mestra de primària especialitzada en música. Des del 2015 treballa a la revista digital Catorza (Premi Nacional de Cultura), on escriu textos reflexius i manté converses profundes amb persones ben diferents: des d’escriptors i psicòlegs fins a pastors i músics. Ha escrit el Canta Gran de l’Auditori de Barcelona, ha col·laborat amb el Palau de la Música i ha posat lletra a diverses cançons. També dirigeix el festival de poesia La Balconada. La llei de l'hivern (Premi Josep Pla 2023) és la seva primera novel·la.