Diu Manel Camp (Manresa, 1947) que el recital Delit d’estels és una forma «d’agrair al Lluís tot el que ens havia aportat, coneixement i també amistat, a través de la música, en un projecte que potser havia quedat oblidat en un calaix, però que té uns poemes maquíssims i un embolcall musical agradable, màgic, generós, que crec que arribarà amb facilitat al públic». El Lluís al qual es refereix és el seu amic Lluís Calderer (Manresa, 1944-2020), traspassat literat manresà, que va deixar empremta profunda en la vida cultural de la ciutat. El recital, del qual avui es faran dues sessions a la Sala Petita del teatre Kursaal (ja estan exhaurides les entrades per a la de les 8 del vespre), s’inscriu en el seguit d’actes que s’han organitzat per reivindicar el seu llegat. Com és el cas de l’exposició Alfabet Calderer que es pot visitar fins al 5 de març al Centre Cultural el Casino.

El pianista i compositor manresa, que del 2021 al 2022 va celebrar els seus 75 anys amb un seguit d’actes dins del projecte De Minorisa a Carst, recorda que «fa molts anys que el Lluís em va demanar de musicar aquests set poemes, que són molt íntims, emotius, cadascun diferent de l’altre, i les músiques hi creen sensacions, atmosferes, i són més màgiques o més trepidants en funció dels versos, que parlen de la bellesa, la tendresa, la natura...».

Malgrat que la feina ja estava feta, arran de la recuperació del projecte, Camp ha revisat les composicions «per la diferència de temps» i ha fet els arranjaments per la formació que les estrenarà, que integren ell mateix al piano, la cantant santjoanenca Celeste Alías (actualment també amb el projecte Celeste canta Chavela), i el mallorquí Xisco Aguiló al contrabaix.

Camp i Alías, per primer cop

Tant a Manel Camp com a Celeste Alías els fa especial il·lusió compartir el seu primer projecte plegats. Han coincidint en multitud de propostes culturals de Manresa, però els faltava actuar a l’escenari amb una proposta pròpia. «Ho teníem pendent», assenyala la cantant santjoanenca, que agraeix que el pianista i compositor «sempre ha estat al costat de la meva carrera, donant-me suport. Ell va ser dels primers que em va sentir cantar jazz, quan jo era molt jove, i em va animar a continuar». El mestre diu que «la Celeste canta amb una sensibilitat extremada» i que el contrabaixista, que ve de la clàssica, «sap jugar amb diferents matisos, per projectar el sentiment de cada poema».

Calderer va crear els poemes de Delit d’estels en l’àmbit del col·lectiu artístic multidisciplinar Quaderns de Taller. «Cadascú aportava el què feia», recorda Camp, «i el Lluís em va dir que li feia il·lusió posar-hi música. Però no sé perquè el projecte es va quedar allà... Vaig anar a casa seva per llegir plegats els poemes, per poder-los interioritzar. Per saber el sentit del què deia, perquè cada paraula va més enllà, i em transmetés la seva impressió. Vam parlar diverses vegades i la música va amb el seu esperit».

L’escriptor, professor i activista cultural manresà «era un amant de la música. Coneixia la història de la música, i li agradaven els llenguatges més de música popular». Així, la música de Delit d’estels «hi ha moments que voldria semblar balades, boleros, però sense marcar clarament el tipus de música. No fem jazz, no fem clàssica, però sí que hi ha la pinzellada Manel Camp».

Per tal que els poemes «arribin en tota la seva dimensió al públic», primer els llegirà el locutor manresà Xavier Serrano. «Quan s’escoltin cantats, ja se sabrà el contingut del poema», remarca Camp, que subratlla la bona rebuda de la proposta, de la qual ha calgut fer dues sessions a la Sala Petita: «és un concert pensat per una espai amb proximitat al públic i no es podia traslladar a la Sala Gran». «Estem molt contents que en pocs dies s’omplís la funció de les 8 del vespre, perquè és difícil per a una proposta d’aquest tipus, però hem aconseguit captar l’atenció de la gent que estimava el Lluís, de qui ha estat alumne seu a la Flama...», assenyala el músic.

Tant Camp com Alías tenen al cap que, malgrat que és un recital «íntim i personal», té la capacitat de «traspassat qualsevol frontera», per això pensen que es pot oferir a festivals de cançó i poesia més enllà de Manresa: «té la capacitat d’arribar a la gent, i ho intentarem».