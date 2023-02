De pintures amb la figura de Sant Ignasi com a tema central ja n’hi ha cinc a les dependències del Centre Internacional d’Espiritualitat Ignasiana, a la Cova de Manresa, després de la donació feta per l’artista Josep Barés (1945) d’un oli sobre tela (162x114 cm) que, a partir d’ara, llueix en una de les dues escales nobles de l’edifici, entre el primer i el segon pis. «Per aquí hi passa molta gent», ha indicat Xavier Melloni, director del centre, «i fins i tot es veu des de l’ascensor, que és de vidre».

Aquest febrer fa 500 anys que Sant Ignasi va deixar la ciutat on va sojornar durant onze mesos i va reorientar la seva vida cap a una espiritualitat irreversible. Avui, s’ha presentat la donació feta per Barés d’una representació poc habitual de l’estampa de l’home que va visitar la capital bagenca el 1522. «Quan vaig estar mirant per Internet com s’havia pintat Ignasi de Loiola, el primer que em va sorprendre van ser els vestits, que gairebé el fan semblar un bisbe», ha explicat Barés.

L’Ignasi de l’artista manresà, en canvi, està escrivint, va amb els peus nus i una túnica austera, dos elements que, en paraules del pintor, «suggereixen la idea de desaferrament i rebuig envers tot allò que és material i superflu». Prop seu, i en un detall iconogràfic inusual, Barés hi va pintar el bol d’escudella del sant, un element que el relaciona amb la ciutat.

Fent un recorregut per la Casa d’Exercicis, l’altre nom que rep l’espai, es poden contemplar quatre pintures del sant obra del Pare Francesc de P. Morell Garriga (1846-1916), el Germà Martín Coronas (1862-1928), Montserrat Gudiol (1933-2015) i Joan Torras (1929-1921). Barés s’incorpora a aquesta particular galeria amb una obra que es va començar a gestar a l’escalf de la possibilitat de celebrar el cinquè centenari de l’estada del de Loiola a Manresa.

«Vaig pensar que seria un repte, perquè no té res a veure amb el que jo faig», ha comentat Barés, que va llegir els Exercicis espirituals i altres textos i al final va emergir una obra condemnada a restar en l’anominat del seu estudi. «Els amics -com Jaume Bonvehí i Jordi Estrada, presents a l'acte- van dir que no es podia quedar a casa, i em va semblar bé que vingués a la Cova», ha afegit. Agraïnt la donació també ha assistit a la trobada David Guindulain, superior de la comunitat religiosa de la Cova.

Per Melloni, en el quadre destaca «la sòbria evocació del transcendental». Concebut en una pintura «figurativa però no realista», Barés volia un Ignasi «humil, dedicat al pensament i a l’espiritualitat» i il·luminat per una lluentor que no és natural, suggerint la inspiració divina de l’escena.