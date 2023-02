Manel Camp i Celeste Alías debuten junts musicant al Calderer paisatgista

Lluís Calderer va publicar al 1984 un conte titulat La Seu se'n va a córrer món on Manresa es converteix en el centre del planeta. En agraïment, Manresa ha convertit avui Lluís Calderer, mort el 2020, en cor cultural de la ciutat. Ha estat amb el doble concert celebrat al Kursaal, i l’exposició dedicada a la seva figura que es pot visitar al Casino.

L’espectacle que s’estrenava és Delit d’estels i va néixer quan el pianista Manel Camp va musicar els versos naturalistes que Calderer va escriure pel 25è aniversari de Quaderns de taller. Les partitures, del 2009, son una de les peces incloses a l’exposició Alfabet Calderer que hi ha al Casino, on també s’hi troba la seva màquina d’escriure.

Durant tota la tarda d'avui hi va haver una petita munió de visitants, també moviment a la Sala Petita del Kursaal, que ha omplert les dues sessions.

Elevant la poesia

A l’escenari hi havia un tou de llibres procedents de la biblioteca personal del mateix Calderer. Al piano reposat de Manel Camp s’hi ha sumat la veu afinada de Celeste Alías, amb qui actuaven junts per primer cop, i el contrabaixista Xisco Aguiló. Era interessant escoltar primer els textos en veu de Xavier Serrano, en el paper de rapsode, i després comprovar com la música els portava a un altre nivell.

Entre el públic hi havia persones amb qui Calderer havia compartit obres de teatre, conferències, sessions de cineclub o que l’havien llegit al suplement Idees d’aquest diari, en uns articles es van recollir en el llibre Diàleg amb la poesia (1996).

Tarda de records

Abans i després del concert hi havia qui el recordava en veu alta. Els més grans citaven els cursos de català de les Congregacions Marianes de finals dels anys 50, d’altres les xerrades sobre literatura que va oferir a partir del 2000 a la seu d’Òmnium a Manresa.

Avui, però, l’atenció estava fixada en la seva poesia. De fet, el primer llibre que va publicar als anys 80 va ser justament Essència del temps, on posava paraules a imatges del seu amic artista Josep Barés. Als assistents al recital se’ls ha entregat un llibret amb els textos il·lustrats per artistes propers a Calderer, com el mateix Barés.

“Era una persona que estimava a Manresa i que Manresa l’estima”, ha dir Manel Camp des de l’escenari. Ha convidar a pujar a Roser Vilalta, amb qui Calderer es va casar i van tenir un fill. “La família no podem estar més agraïts”, ha dit. “Heu estat esplèndids”.

Nou concert al “Casino dels senyors”

L’exposició al Casino s’acaba diumenge 5 de març amb l’espectacle de cloenda (18h) Llegenda d’ambició i mort, amb text del mateix Calderer i música de Josep Padró. La ruta caldereriana es pot completar immergint-se en la seva prolífica obra literària, que es troba recopilada just a l’entrar la biblioteca del mateix Casino, als prestatges dedicats a autores i autors locals. Del llibre que n’hi ha més exemplars és la reedició que el 2013 es va fer d'El casino dels senyors (1956) de Joaquim Amat-Piniella. El pròleg que en va escriure Calderer confirma que, malgrat que no s’esmenti, el llibre està situat a Manresa.