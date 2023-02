Després d'estrenar el seu primer tema El Refugi, la banda bagenca Oniria publica amb el segell Casa de la Música Records el seu segon senzill La gran ciutat. Són dues de les vuit cançons que formaran part del seu imminent àlbum de debut, que es titularà com el primer senzill, i que ha estat possible gràcies a l'ajut d'enregistrament en estudi del Programa de Suport a la Creació de Cases de la Música, que va aconseguir la formació el 2022. Oniria també gaudirà enguany, a través del mateix programa de beques, de les ajudes d'enregistrament de videoclip i de producció de directes. L'àlbum l'ha produït Oriol Puig ‘Puxi’ a l’estudi 'STRK Lab' i ha estat mesclat i masteritzat per 'Gate24' (Roger Gascon). Aquest segon tema ve acompanyat d’un videoclip fet per Arnau Ortiga que plasma i narra els sentiments i emocions que la cançó vol intentar provocar: la impersonalitat de viure lluny de la llibertat i trobar-se estancat dins la quotidiana i rutinària humanitat.

Qui són Oniria? Oniria és una banda musical de pop-rock procedent del Bages, becada en diferents àmbits per Cases de la Música. El grup el formen Maria Campabadal (veu), Néstor Bravo (baix), Jofre Vall (guitarra), als quals se'ls uneix una banda amb saxo, trompeta, teclat i bateria per potenciar el so del seu directe. El seu àlbum debut, titulat El Refugi, compost per vuit cançons que van des de la potència sonora de La Gran Ciutat, fins a la introspecció acústica d'El Refugi. El llançament del disc serà a principis de la primavera de 2023, i el seguirà una gira presentació al llarg de 2023 que va començar a finals del 2022 amb el concert de presentació de la banda a la Sala Stroika de Manresa. Casa de la Música Records Casa de la Música Records és el segell discogràfic de Cases de la Música, orientat a totes aquelles bandes i artistes que tenen dificultats per accedir al mercat discogràfic i necessiten un petit trampolí, un primer suport per editar i publicar els seus treballs. El segell ha treballat amb artistes com Sara Roy, Morlan River, Inuk o Nunu, entre molts altres.