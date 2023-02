Cal recordar que Aldo Moro fou un polític italià de la Democràcia Cristiana, dos cops primer ministre de la República, que, en uns moments de gran tensió econòmica i social, va proposar un anomenat Compromesso Storico, amb la intenció d’aconseguir el suport del Partit Eurocomunista d’Enrico Berlinguer al govern, cosa mal considerada pels seus companys de militància i, sobretot, per soviètics i americans. Va ser segrestat per les Brigades Roges el 16 de març del 1978 i va aparèixer assassinat en un automòbil aparcat a la Via Caetani romana, el 9 de maig.

Marco Bellocchio ja havia tractat el tema del captiveri i mort d’Aldo Moro el 2003 a Buongiorno, notte, des del punt de vista de les contradiccions d’una noia brigadista encarregada de la seva vigilància. Estava basada en el llibre Il prigionero, d’Anna Laura Braghetti, que figurava com a propietària del pis de la Via Montalcini, on va ser segrestat Aldo Moro durant 55 dies.

Si en el film citat, la història era contemplada des de l’interior del captiveri d’en Moro, la sèrie televisiva per a la RAI Bellocchio la titula Esterno, notte, perquè la visió és una panoràmica des de l’exterior (a la foto, un fotograma). Després d’un primer episodi en què veiem Moro el dia del seu segrest, disposat a anar al Parlament a fer possible el seu pacte amb el PCI, els episodis centrals es focalitzen en Francesco Cossiga –ministre de l’Interior– i Giulio Andreotti –primer ministre–, en el papa Pau VI, en la parella de brigadistes Adriana i Valerio, i en Eleonora, la dona de Moro. Finalment, el sisè i darrer capítol es desplega de forma quasi coral, amb el desenllaç ja sabut, quan Cossiga vol imaginar un final feliç i la realitat és una altra ben diferent. Tornem a un Moro que esgrana les darreres possibilitats de supervivència, davant l’immobilisme interessat dels seus correligionaris.

Si en la pel·lícula del 2003, l’acció girava al voltant de les raons dels brigadistes com uns rebels radicals contra la societat del capital, en la sèrie actual Bellocchio vol mostrar els esforços de Moro per una convivència que ell veu necessària i la covarda inhibició de la Democràcia Cristiana, més preocupada per la seva subsistència i per presentar un màrtir, que per la justícia i l’acollida d’una solució pràctica als urgents problemes de la nació.

Després de la dissolució de la guerrilla urbana creada per Mario Moretti i Renato Curcio, s’han anat considerant els lligams de les Brigades Roges amb l’estratègia feixista de l’Operació Gladio, finançada per la CIA per avortar tota possibilitat de col·laboració del PCI en el Govern italià.

Marco Bellocchio, un dels joves cineastes italians de la generació de Pasolini, Bertolucci, Antonioni els anys 60, es va fer conèixer per I pugni in tasca (Els punys a la butxaca) i La Cina è vicina (La Xina és a prop). Ara podeu recuperar a Filmin la seva producció del 2009 Vincere, sobre la persona d’Ilda Dalser, amant o esposa de Benito Mussolini i mare de Benito Albino Mussolini.