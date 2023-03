L'Espai Òmnium de Manresa acull aquest dijous, a les 19.30 h, la presentació del llibre Víctimes en so de pau, d'Àlex Romaguera (Pagès Editors) que dona veu a les víctimes de la violència afectades per l'assassinat dels seus parents en períodes tan dispars com el tardofranquisme, la Transició o l'actual etapa democràtica. La presentació anirà a càrrec de l'autor i de Marc Rodriguez Juanola, acompanyats de Maria Rueda, germana d'Agustí Rueda, anarquista sallentí, que va va morir el 1978 als 25 anys, a la presó de Carabanchel, a conseqüència de la pallissa rebuda per part dels funcionaris de presons, per un suposat intent de fuga.

Com s'explica en el llibre, en els darrers cinquanta anys s’ha produït a l’Estat espanyol un miler llarg d’assassinats per raons polítiques. La majoria d’aquestes morts han estat causades per ETA, els GRAPO i altres grups de signe divers, si bé una gran quantitat han correspost als aparells de l’Estat o organitzacions que han actuat en el marc de la guerra bruta, tant a les acaballes del franquisme, els set anys de l’anomenada Transició a la democràcia com a l’actual període iniciat arran dels Pactes de la Moncloa. També els atemptats gihadistes de 1995, 2004 i 2017, i els assassinats comesos per bandes feixistes o individus que operaven per lliure, han deixat un panorama devastador que ha dut la societat a normalitzar el crim com a part inherent de la vida col·lectiva. A més de les víctimes mortals, aquests episodis han causat un retaule de víctimes indirectes: els seus familiars. Els testimonis recollits en aquest llibre ens parlen del periple viscut, però també del procés que els ha dut a implicar-se en iniciatives a favor de la veritat, la justícia i la reparació. Constitueixen un exemple d’apoderament i coratge, alhora que un mirall perquè la societat faci memòria i no oblidi el que ha significat la violència a l’Estat espanyol des del Tardofranquisme fins a l’actualitat. L'autor Àlex Romaguera i Vendrell (Barcelona, 1970) és periodista especialitzat en moviments socials i en temes vinculats a la lluita pels drets humans i la memòria històrica. A més de la crònica i el reportatge, ha desenvolupat el gènere de l’entrevista, amb centenars realitzades a persones reconegudes per la seva trajectòria vital o que participen en experiències transformadores. Durant la seva activitat professional ha estat redactor del setmanari El Triangle i col·laborador de les revistes Illacrua, El Temps, el diari basc Gara i la revista Directa, on coordina a la secció d’entrevistes Indirecta. L’any 2017 va publicar, juntament amb l’exdiputat de la CUP David Fernàndez, l’obra Llums i Taquígrafs: Atles de la corrupció als Països Catalans, en la qual es cartografia el fenomen de la corrupció política durant l’actual etapa democràtica. El llibre: Víctimes en so de pau Autor: Àlex Romaguera Vendrell Pagès Editors (2021) 196 pàgines 17,00 €