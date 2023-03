Manuel Carrasco i Formiguera. Pensament i acció (Viena Edicions). Aquest és el títol del llibre que aquest dijous (19 h) es presentarà a la llibreria Parcir de Manresa amb l'autor, Lluís Duran, i Jordi Corrons, vicepresident d'Òmnium Bages-Moianès. Amb pròleg de Quim Torra, l’historiador Lluís Duran apropa al lector la biografia i el llegat polític d’un home que va consagrar la seva vida a defensar Catalunya, la democràcia i la República, encara que això li comportés represàlies durant la dictadura de Primo de Rivera i, en plena Guerra Civil, un judici sumaríssim que el condemnà a l’afusellament per les tropes franquistes.

Figura cabdal per entendre la història passada i present del catalanisme, la biografia de Carrasco i Formiguera es ressegueix a través del seu ideari (cristià, catalanista, antimonàrquic radical), de la seva obra de govern (tant a la Generalitat de Catalunya com a l’Ajuntament de Barcelona, però també en entitats d’àmbit més reduït) i amb la seva trajectòria política (de la Joventut Nacionalista a Acció Catalana - Partit Catalanista Republicà, passant per l’impuls a Unió Democràtica de Catalunya).

L'autor

Lluís Duran Solà (Barcelona, 1960)

És doctor en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona i membre del Grup de Recerca en Estudis Nacionals i Polítiques Culturals, integrat a la UB. Especialista en la història del catalanisme polític, ha publicat diverses obres, entre les quals destaquen Per conèixer Ferran Soldevila (1994), Sunyol i el Barça del seu temps (1998), Breu història del catalanisme (en dos volums, 2009- 2011) i, més recentment, El congrés de Cultura Catalana i la transició política (2016) i Història del catalanisme (2017). Autor de nombrosos articles en les revistes més prestigioses del país, ha coordinat la publicació d’Enric Prat de la Riba (1870-1917): pensar i construir una Catalunya per al futur (2017, amb Joan Safont) i Pompeu Fabra: llengua, civisme i país (2018, amb Jordi Manent).

El llibre

Manuel Carrasco i Formiguera. Pensament i acció

Autor: Lluís Duran Solà

Viena Edicions (2022)

929 pàgines

26 euros