L’Espai 7 del Centre Cultural el Casino de Manresa inaugura aquest divendres (19 h), Picant Pedra, una exposició col·lectiva de 19 artistes de la Catalunya Central que forma part del programa Gènere i Territori, que arriba a la novena edició. La mostra, que es podrà visitar fins al 19 de març, està organitzada pel Centre d’art Contemporani i Sostenibilitat el Forn del calç (CACiS), que dirigeix Roser Oduber (comissària de la mostra), amb el suport de l’Ajuntament de Manresa i el Departament de Cultura de la Generalitat.

Es tracta d’una mostra on les artistes participants mostren, a través de les seves creacions visuals i sonores o plàstiques, la diversitat de les realitats geològiques territorials. Picant Pedra pretén ser, també, el recurs literari per evidenciar la dificultat de col·lectius de persones creadores que desenvolupen la seva activitat de forma semi professional o amateur.

La mostra vol reivindicar els oficis artístics, atès que aquests són vistos més com a aficions que no com feines, amb valor per a la comunitat i mereixedores de condicions laborals sostenibles. Malgrat que treballar-hi sol requerir àmplia formació i gran dedicació, pluriocupació i precarietat conformen un escenari habitual per a les creadores culturals.

Artistes participants