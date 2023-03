La Fira Mediterrània de Manresa ha rebut avui un dels Premis Enderrock - 25 anys per la seva trajectòria. El lliurament del guardó ha tingut lloc durant el Dinar de Gala de la 25a edició dels Premis Enderrock, els premis de la música catalana, celebrat al restaurant Mas Marroch, a Vilablareix, Girona. Enderrock, a l'hora de comunicar el guardó, destaca la tasca que duu a terme la Fira com a mercat estratègic de les propostes artístiques que utilitzen l'arrel, la tradició i la cultura popular com a motor creatiu, a nivell musical, centrant-se en l'herència cultural i la projecció del folk als Països Catalans i de l'escena mediterrània de músiques del món. Els organitzadors del certamen, també recorden que la revista Enderrock i la Fira han fet camí junts durant aquests 25 anys, treballant de manera consensuada en la promoció dels artistes emergents i consolidats.

Durant l'acte de lliurement de premis també han rebut un Premi Enderrock – 25 anys, el grup Els Pets, un referent en la història de la música catalana popular, i L'Auditori de Girona, equipament consolidat com un dels espais culturals més rellevants de Catalunya. Al Dinar de Gala també s'ha entregat el Premi Enderrock Estrella 2023 al Futbol Club Barcelona; el Premi Joan Trayter al millor productor i arranjador musical 2022, a Roger Rodés; i s'han lliurat els Premis de la Crítica i els de la votació popular de les diferents categories de clàssica, jazz i públic familiar. L'edició dels premis d'enguany coincideix amb la celebració dels 30 anys de la revista Enderrock, la principal capçalera del Grup Enderrock, organitzador dels Premis. La celebració de l'aniversari, que inclou diversos actes (concerts, edicions extraordinàries, disseny nou i altres accions commemoratives), s'allargarà fins al 2024. LA GALA DELS PREMIS ENDERROCK 2023 La cerimònia de lliurament dels Premis Enderrock 2023 - XXV Premis de la Música Catalana se celebrarà el dijous 9 de març a l’Auditori de Girona a partir de les 21 hores. La celebració del 25è aniversari comportarà un nou format de gala i de presentadors amb dotze actuacions musicals d’estrena d’artistes consolidats i emergents, juntament amb els lliuraments dels guardons corresponents als Premis Enderrock d’Honor i Trajectòria, i de les categories de músiques populars de la crítica i de la votació popular. A més, serà el comiat de Carles Xuriguera i Fel Faixedas, que han estat conductors de l’acte durant darrers deu anys, per donar pas als comunicadors Andreu Juanola i Alba Riera, amb un guió de Jordi Caballé. El contingut de la gala s’ha ajustat de trenta a vint guardons i tindrà una durada prevista de dues hores. La Nit dels Premis Enderrock serà retransmesa a través d’una producció audiovisual conjunta de La Xarxa i TV3, i també per l’emissora musical d’iCat, i es podrà seguir en directe per iCat i La Xarxa de ràdios i televisions locals a partir de les 21.30 h, així com per Enderrock.cat, i per TV3 que, per primera vegada, emetrà la gala completa en diferit a partir de les 23.30 h.