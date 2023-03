"Aquest llibre només el podia escriure així de contundent algú amb la complexitat intel·lectual i el background de David Serrano [...] El cas de Jedwabne exigia (i exigeix) tant d’esforç erudit i documental com d’interpretatiu. I aquesta doble virtut, Serrano ja l’havia aplicada en els dos volums de la seva tesi doctoral sobre el republicà supervivent de Mauthausen Joaquim Amat-Piniella, encara avui base documental i interpretativa de qualsevol altre relat divulgatiu posterior tant de la vida de l’autor republicà deportat com de la història que contextualitza les seves obres capitals dins l’univers concentracionari: la novel·la K. L. Reich i el poemari Les llunyanies". El manresà Joaquim Noguero, crític de La Vanguardia i professor de la FCRI Blanquerna de la URL explica, en l'epíleg del llibre Jedwabne. Una història universal, que signa el també professor universari sabadell David Serrano (1966), una de les característiques, aquesta relació entre autor i investigador-recuperador, que és a la base del treball que aquesta tarda (19 h) es presenta a la llibreria Parcir de Manresa. David Serrano parlarà avui del llibre acompanyat de Joaquim Noguero, que en farà la presentació.

Serrano, expert en literatura concentracionària i l'estudiós que el 1995 va trobar en una maleta els 71 poemes de Les llunyanies i fragments mai no publicats de K. L. Reich del manresà Joaquim Amat-Piniella, ha signat a Jedwabne una obra de no-ficció sobre la massacre de la comunitat jueva d'aquest poble polonès a mans dels seus veïns, el 10 de juliol de 1941. Una història que segueix la pista dels actors principals des del 1939 fins avui. L'autor ha entrevistat desenes de testimonis i ha investigat en arxius d'arreu del món. Una feina "ingent" que, com s'explica al llibre, "ha permès identificar i fixar cada una de les víctimes i els supervivents, així com el grau d'implicació d'un grup significatiu de veïns, els descendents dels quals continuen vivint a Jedwabne, a les cases i terres dels jueus assassinats".

L'autor

David Serrano Blanquer Professor de la FCRI de la URL. Doctor en Filologia Catalana (UAB), amb la tesi “La literatura concentracionària europea: Joaquim Amat-Piniella”. Especialitzat en la transmissió del testimoniatge de supervivents dels camps franquistes (Gando, Gernika, Tetuan) i dels camps nazis (Auschwitz, Bergen Belsen, Treblinka, Mauthausen, Gusen, Ravensbrück, Sachsenhausen, etc.). Ha publicat diversos volums, com Littérature européenne des camps de concentration et d’extermination nazis, Les dones als camps nazis, El llanto de la maleta (traduïda al polonès) o Els supervivents dels camps nazis. També ha dirigit documentals com Giza, la niña de la maleta o Menazka: la cassola, premiats internacionalment.