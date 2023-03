La directora Abigail Schaaff va rodar aquests dimecres a la masia de Can Plantada, a l'Ametlla del Vallès, les darreres escenes de la seva opera prima, L’home dels nassos, un film que, com ja va explicar Regió7 el mes passat, ha tingut també Mura, Castellterçol i Collsuspina entre els seus escenaris.

La coproducció de TV3 té de protagonistes Pablo Derqui i Ivan Benet així com Mercè Llorens, Pep Munné, Maria Molins o Jeannine Mestre. El film, que combina mitologia i memòria històrica, explora en un passat present i se serveix de l’ésser mitològic de l’home dels nassos per bastir una història que connecta els anys 30 i 60 amb la mentida i el silenci imposats durant dècades. El repartiment també inclou joves actors com Salli Diallo, Miranda Munné i Lluc Miravete.

La història se situa a l’hivern de 1968, en un petit poble de muntanya. Tres nens intenten escapar de l’anomenat home dels nassos, un ésser llegendari que captura els infants mentiders durant l’últim dia de l’any. Però ells no són els únics que el temen: les mentides del passat també es poden ensumar.

Pel que fa al rodatge, s'ha dut a terme en indrets com el poble de Mura, l’ermita de Sant Julià d'Uixols de Castellterçol, la cova de Collsuspina, el bosc i el pont romànic de Gualba (Vallès Oriental) i la masia de Can Plantada, una de les joies del patrimoni de l'Ametlla del Vallès.

"Avui rodarem el final de la pel·lícula; per tant, no puc dir res", explicava ahir Abigail Schaaff, sense desvetllar gairebé res d'una història protagonitada per una família poderosa i benestant i, una altra, d'humil i menystinguda. Ivan Benet i Pablo Derqui són els seus hereus respectius.

"És una història propera però a la vegada onírica. Una barreja de fantasia i realitat que la fa molt interessant", avança l'actor Pablo Derqui.

Abigail Schaaff ha estat directora de sèries com "La última", "El ministerio del tiempo" o "Madres. Amor y vida". "L'home dels nassos" és el seu primer llargmetratge de ficció. Filmax distribuirà la pel·lícula a les sales de cinema.