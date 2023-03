Rosalía ha guanyat el premi a productora de l’any als Billboard Women in Music, que s’han celebrat a Los Angeles. La cantant de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) ha dedicat el guardó a totes les dones que es dedicaran a la producció musical. “Per a mi és molt especial rebre aquest guardó perquè això no és habitual. Jo faig la meva pròpia música i produeixo i escric les meves pròpies cançons”, ha manifestat la compositora catalana després de rebre el premi. Rosalía ja va guanyar aquest mes de febrer el Grammy a millor àlbum llatí alternatiu o de rock per 'Motomami' en la 65a edició dels premis.