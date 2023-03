Dagoll Dagom torna a pujar a l’escenari amb el que serà el seu darrer espectacle de creació, L’alegria que passa, una versió contemporània del primer gran èxit teatral de Santiago Rusiñol, on es fusionen text, cant i dansa. Un muntatge que compta, en l'equip artístic, amb el manresà David Pintó, com ajudant de direcció. El manresà ha treballat en diferents espectacles de la companyia com Mar i Cel (2014), Scaramouche (2016) o Bye Bye Monstre, de Dagoll Dagom amb Dàmaris Gelabert (2021). Després d’aquest muntatge, que s'estrena oficialment aquest dilluns al Teatre Poliorama després de dos anys de feina, la companyia té previst fer una quarta i darrera reposició de Mar i cel, l'any que ve, abans de plegar veles definitivament el 2024, després de gairebé 50 anys de trajectòria. I, precisament, la companyia es retroba amb Àngels Gonyalons, que va interpretar el paper de Blanca en la primera producció de Mar i cel el 1988, i també repeteix amb Mariona Castillo, protagonista de Cop de rock.

Gonyalons ha explicat avui en roda de premsa que el retrobament amb la companyia de teatre ha estat "feliç i intens". I ha destacat que L'alegria que passa no és un musical a l'estil Broadway que tots tenim a l'imaginari. "És molt modern i hi ha molt esforç de creació al darrere,", ha afirmat tot afegint que és "molt coral i tots els personatges tenen el seu moment" de protagonisme. Anna Rosa Cisquella, productora artística i una de les fundadores de Dagoll Dagom, ha explicat que la trama de l'espectacle convida a reflexionar sobre la condició de l'artista en la societat. Cisquella celebra que Dagoll Dagom hagi apostat per culminar la seva trajectòria amb un projecte de risc i amb una gran implicació emocional. "No ens hem instal·lat en la comoditat, sinó que hem arriscat i, si funciona, serà una nova forma de musical", ha lloat. A parer seu, l'obra de Rusiñol demostra que els clàssics es poden modernitzar i ha detallat que la companyia vol fer arribar aquestes versions actualitzades a les noves generacions i que per aquesta raó entre setmana es faran representacions per instituts i escoles i hi haurà promocions especials pels joves. "Barreja de totes les arts" L’alegria que passa és un espectacle que ha estat concebut des d’un bon inici fusionant diverses disciplines: text, cant, música i dansa. Marc Rosich, director d'escena i encarregat de l'adaptació del text, ha explicat que amb aquesta obra Rusiñol buscava, precisament, un teatre que "barregés totes les arts i tots els gèneres" i que ells han treballat de la mateixa manera barrejant "dansa, música i text". "Ha estat un procés de dos anys i mig en què hem treballat de manera molt coordinada a vuit mans", ha subratllat referint-se a la feina d'Andreu Gallén (música i direcció musical), Ariadna Peya (direcció coreogràfica) i Anna Rosa Cisquella (producció artística).Tot i l'estrena oficial de dilluns, aquest cap de setmana (dissabte, 17 h i 20 h i diumenge, 18.30 h) ja es duran a terme les primeres funcions prèvies. I després d'aixecar oficialment el teló, s'oferiran funcions els dijous (20h) divendres (20.30h), dissabtes (17h i 20h) i diumenges (18.30h). Entre setmana també es duran a terme funcions per a instituts. Nou intèrprets encarnen dos mons oposats L'elenc, a més de Gonyalons i Castillo, està format per Jordi Coll, Júlia Genís, Eloi Gómez (a qui actualment podem veure a Golfus de Roma), Pol Guimerà, Basem Nahnouh, Pau Oliver i David Pérez-Bayona. Els nou intèrprets encarnen els dos mons de l'obra. Cadascun d'ells representa dos personatges contraposats: un habitant del poble gris i un dels membres de la companyia teatral que arriba a la vil·la. La música és de nova creació i s'interpreta en directe pels membres de la companyia, que són també els encarregats d'interpretar part de la música en escena, tocant el piano o la guitarra en diverses cançons del musical. L'alegria que passa és la història d'un poble gris, monòton i industrial que veu trencada la seva rutina per l'arribada d'una companyia de teatre que ha estat contractada per l'alcalde i amo de l'única fàbrica de la ciutat. Joan, el fill de l'alcalde, s'enamora de la cantant Zaira, l'estrella de la companyia que lidera Clown i del seu carisma i llibertat. Li recorda quan ell mateix va fugir del seu destí, que és substituir al seu pare i casar-se amb la seva promesa, Lina. Però, Zaira està farta d'aquesta aparent llibertat i somnia aconseguir estabilitat i, sobretot, deixar enrere la relació tòxica i d'abús que manté amb Puck, el seu descobridor. Dos mons entraran en xoc a través de l'amor entre contraris, que faran trontollar les estructures preconcebudes.