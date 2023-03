Per començar, un espòiler. Got Rhythm, l’espectacle que es podrà veure avui a Manresa (20 h, teatre Conservatori) en el marc del cicle Platea Jove, només té un artista dalt de l’escenari: Txus Eguílaz (Tudela, 1981). Ell és qui s’encarrega d’interpretar els diversos personatges que participen al concurs de talents que busca artistes amb diferents habilitats rítmiques. L’espòiler el descobreix ell mateix, ja que ha advertit la sorpresa de part del públic al final del seu espectacle. "En alguns casos és molt evident que sóc jo mateix fent un altre personatge, però en altres no tant, i per això se sorprenen en veurem a mi sol en sortir a saludar al final. Es pregunten: ‘i on són els altres?’. I la realitat és que no hi ha ningú més", exposa el navarrès.

Eguílaz, que vibra amb l’essència del ritme des que era petit, mostra a Got Rhythm com es desenvolupa amb la percussió corporal, el claqué, el beatbox o percussió acústica, els quotidiòfons (objectes quotidians emprats com a instruments, en aquest cas, de percussió).... "Cadascun dels personatges mostra diferents habilitats rítmiques, i cadascun és més peculiar que l’anterior", exposa. Ara bé, el mateix públic també forma part de l’espectacle d’Eguílaz: "hem creat un espectacle híbrid, en el qual els espectadors tant gaudeixen veient el què passa dalt de l’escenari com gaudeixen participant-hi". Per involucrar el públic en el xou, l’artista tiba de la seva experiència en els nombrosos tallers rítmics que imparteix, com els dos que va oferir dimecres a alumnes del batxillerat artístic de l’institut Lluís de Peguera per tal de fer promoció de l’espectacle del cicle Platea Jove. Si bé al principi els estudiants van començar asseguts i encarcarats, al final ja s’havien desinhibit i mostraven grans somriures. L’artista navarrès se’ls va guanyar amb el seu carisma per tal de convidar-los a agafar el ritme.

Pel què ha pogut copsar en les representacions, "tinc la sensació que la gent surt sentint-se a gust i transformada". I, tot i que assenyala que sempre que actua davant del públic, "és sagrat i especial", assegura que hi ha ocasions, com la funció d’avui, "que et fan vibrar des de molt abans que arribin". És el primer cop que actua a Manresa, tot i que ja hi havia impartit tallers anteriorment, i presentarà Got Rhythm per primer cop a Catalunya. Per això hi haurà públic "que fa temps que no em veu amb un espectacle nou" i també públic nou "que descobrirà el què faig". I també s’hi suma que actuarà al teatre Conservatori, "un espai amb tradició, que fa respecte".

De tot plegat espera que en surtin noves oportunitats per seguir rodant el seu talent rítmic. "La creació és un procés dur, agraït, però dur. I ara arriba el moment de la difusió de l’espectacle, perquè arribi a tanta gent com sigui possible. Cal treure rendibilitat a l’esforç artístic", apunta amb un somriure.