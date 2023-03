Tom Sizemore, actor secundari especialitzat en personatges més aviat testosterònics com policies i militars, ha mort aquest divendres als 61 anys, segons ha comunicat el seu representant, Charles Lago. L’actor és conegut per les seves aparicions a ‘Salvem el soldat Ryan’ i a la pel·lícula de terror ‘The Relic’. L’actor «va morir pacíficament mentre dormia avui a l’hospital Saint Joseph, a Burbank. El seu germà Paul i els seus fills bessons Jayden i Jagger, de 17 anys, estaven amb ell», explicava Lago. La mort es produeix després que el 18 de febrer l’actor patís un aneurisma cerebral que el va deixar en coma.

Nascut a Detroit el 1961, Sizemore va guanyar reputació pels seus papers d’home dur en pel·lícules de guerra i acció a les dècades de 1990 i 2000. Va tenir petites intervencions com a agent de la llei a ‘True Romance’ i participacions més importants com a detectiu al ‘thriller’ ultraviolent ‘Nacidos para matar’, a més de formar part d’una banda d’atracadors a ‘Heat’.

El primer paper principal de Sizemore va ser també com a policia: detectiu a la pel·lícula de terror ‘The Relic’, dedicat a caçar un monstre depredador en un museu. Després va ser elegit per a un paper més destacat a ‘Salvem el soldat Ryan’, el segon al comandament del protagonista, Tom Hanks. Per interpretar aquell paper va abandonar el rodatge d’una altra pel·lícula bèl·lica, ‘La delgada línea roja’, de Terrence Malick. L’actor també va participar a ‘Black Hawk abatut’, pel·lícula de la directora de pel·lícules d’acció Kathryn Bigelow, amb qui va coincidir en bona part de la seva filmografia.

La decadència artística de l’intèrpret es devia a la seva turbulenta vida, marcada per la violència i l’abús de substàncies, de manera que va deixar de ser contractat per a pel·lícules de gran pressupost i es va passar a la televisió. El 2003 va ser declarat culpable d’abusar a la seva exxicota Heidi Fleiss i va ser sentenciat a sis mesos de presó. Fleiss, coneguda com la ‘Madame de Hollywood’, exercia de proxeneta i també va ser acusada per delictes sexuals i fiscals. La condemna per a Sizemore es va repetir el 2007 amb sis mesos de presó per possessió d’amfetamines, i el 2017 per abús domèstic, amb tres anys de presó condicional. Malgrat tot aquest historial, l’actor, que suma una filmografia de més de 200 títols, mai va deixar de treballar.