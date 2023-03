«Preferiria que m’anomenessin Berta, però no m’importa ser ‘la noia del pebre’»

Amb 15 anys, la bagenca Berta Caparrós acumula 2,3 milions de seguidors a TikTok. El seu èxit rau en els seus exòtics costums culinaris. Mostra als seguidors com prepara àpats, on sempre inclou les seves especialitats: l’aigua amb colorant i quantitats descomunals d’espècies. Hi ha qui l’anomena «la noia del pebre» per la forma en què fa servir aquest producte. Per a ella, mai n’hi ha prou al plat. Fruit de la popularitat dels seus vídeos hi ha la recent nominació als premis «Ídolo», uns guardons que reconeixen els millors creadors de continguts i influencers de l’Estat.

Com va sorgir la idea de crear contingut a les xarxes socials?

Durant el confinament vaig obrir un perfil a TikTok i allà ja vaig aconseguir vídeos virals. Però el vaig acabar tancant. Amb l’actual vaig començar a triomfar, sobretot, entre el setembre i l’octubre de 2022. Abans de fer-me popular, hi havia moments en què em col·lapsava perquè els meus vídeos no triomfaven i no sabia què fer. Un dia vaig pensar: «per què no gravo coses del meu dia a dia? Així no he d’invertir molt de temps extra». I va sorgir la idea de mostrar les meves rutines.

L’ús del pebre en grans quantitats t’ha catapultat a l’estrellat, va ser casual, o una estratègia?

Tolero molt el picant, i sempre hi poso molt als menjars. En tiri molt o poc, sempre noto el mateix. No és que hagi començat a posar-ne ara en més quantitat.

Tens 15 anys i més de 2 milions de seguidors. Com t'han canviat la vida les xarxes socials?

N’estic molt, d’agraïda. És cert, però, que no tot em resulta nou. Des de petita vaig fer càstings, per exemple, i per això d’alguna manera ja tenia una certa idea de com funciona el sector. Però és cert que ara faig coses que abans no feia, com anar a esdeveniments o establir col·laboracions amb marques. Entre les coses que més destaco és que m’ha ajudat a guanyar la visibilitat que buscava amb el meu treball en el món del modelatge i la interpretació.

Què en pensen els teus pares?

Sempre m’han mostrat molt de suport en tot el que he volgut fer. No han tingut cap problema, encara que s’han hagut d’adaptar a coses noves. Em donen la seva opinió quan és necessari, però al final soc jo qui decideix que faig.

Molts et coneixen com la «noia del pebre». T'agrada?

Preferiria que m’anomenessin pel meu nom, però no m’importa, ja que tothom qui em coneix com a «noia del pebre» també sap que em dic Berta. Realment, quan m’aturen pel carrer, ningú fa servir el sobrenom.

Darrerament has tingut problemes a TikTok. Has vist com et bloquejaven el compte i durant 3 setmanes has desaparegut del mapa. Com ho has viscut?

Ha estat estressant. La plataforma pensava que jo era menor de 13 anys i que, per tant, no tenia l’edat per tenir un perfil. En tinc 15 i sí que puc tenir-lo. Finalment, TikTok em va reactivar el compte amb les restriccions de qualsevol persona d’entre 13 i 15 anys. Per sort, m’ha passat això quan estic a punt de fer-ne els 16. A l’abril tot tornarà a la normalitat.

T’han nominat als guardons d’influencers i creadors de contingut «Ídolo». Sents vertigen?

Més que vertigen, m’il·lusiona. Estic nominada amb persones que fins fa poc eren referents per a mi. Tinc moltes ganes d’anar-hi.

Vas explicar que ets fan de Rosalía i que ella et segueix a TikTok. Això no ho pot dir tothom.

(Riu) Tinc molta sort. He pogut parlar amb ella en més d’una ocasió i li he demanat consell en moments en què he hagut de prendre decisions. Sempre es pren molt de temps en donar-me el seu punt de vista.

Tens un vídeo a YouTube on expliques moments complicats de la teva vida. Per què vas decidir gravar-lo?

Moltes vegades s’idealitzen els creadors de contingut. Vaig publicar el vídeo després d’una pausa a les xarxes. Vaig decidir que si hi tornava abans havia d’explicar certes coses. Soc molt transparent i vaig decidir obrir-me en canal. No m’avergonyeixo d’allò que he patit, ja que gràcies a això tinc els valors que tinc. He rebut missatges de mares i pares donant-me les gràcies, perquè el meu testimoni ha ajudat els seus fills. Només per això, tot ha valgut la pena.

Entre els temes que tractes, expliques que vas patir body shaming, és a dir, que et van criticar pel teu aspecte físic, quan anaves a sisè de primària. Com et va afectar?

Em van fer sentir insegura, ja que em deien que era molt prima. Vaig arribar al punt de voler-me banyar amb samarreta a la piscina municipal per complex que tenia. Va haver-hi un estiu que només em banyava a la platja quan hi havia poca gent. Per sort, vaig aprendre a estimar el meu cos i vaig entendre que sense ell, no estaria viva.

Al vídeo expliques que tens altes capacitats, i que per això, vas passar de tercer a primer de batxillerat. Et va sorprendre quan t'ho van detectar?

No. Sempre m’han dit que semblo més gran del que soc. A classe, a banda de no encaixar amb la gent de la meva edat, ho entenia tot molt ràpid o només de tractar un tema podia deduir i fer el que vindria després. El canvi de curs va ser un procés llarg i complex. Ens ho van posar molt difícil i hauria de ser el contrari.

Projectes?

Està a punt de veure la llum el projecte més gran que tinc ara, la meva primera cançó. Serà molt ballable i reflectirà la meva personalitat. No puc avançar res més, però voldria tenir-la tan bon punt faci els 16 anys.

Com vols que sigui la teva vida d’aquí a 10 anys?

Espero haver fet la carrera d’Administració i Direcció d’Empreses i Dret. A més, des de petita dissenyo empreses i n’hi ha una que en fa especial il·lusió poder dur-la a terme quan pugui. De fet, tot el que guanyo a xarxes socials ho faig per poder impulsar-la. Quan vaig començar a patir body shaming, vaig adonar-me que volia crear un projecte que ajudés a la gent a sentir-se còmoda amb ella mateixa. No puc desvelar molt més, vull que sigui una sorpresa.