L'Escolania de Montserrat ha actuat a Austràlia per primer cop a la seva història. El cor litúrgic format per 36 nens i dirigit per Llorenç Castelló participa al Festival de les Arts d'Adelaida amb concerts els dies 3, 4 i 5 de març al Town Hall. "Està essent una experiència extraordinària i espectacular tocar a les antípodes", han confirmat des de l'abadia de Montserrat. El repertori ha estat el clàssic de l'Escolania, amb diverses peces de música popular i tradicional catalana (l'Ametller). "Ha estat molt ben acceptat i rebut pel públic australià", han continuat des de l'abadia. L'Escolania de Montserrat té previst retornar el proper dijous a Catalunya per arribar a temps a la jornada de portes obertes del diumenge 12 de març.

El Festival de les Arts d'Adelaida està produït per Kylie King i se celebra un cop l'any. El certamen va iniciar-se l'any 1960 i inclou tot tipus d'arts, entre les quals hi ha òpera, teatre, dansa, música clàssica i contemporània, literatura o arts visuals. A principis de novembre del 2022, l'Escolania de Montserrat ja va fer uns dies de gira pels Estats Units amb tres concerts a Minnesota i Pennsilvània, i un intercanvi amb l'escolania de Saint John's.