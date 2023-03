Manresa rescata la poètica de Lluís Calderer en un emotiu concert al Casino

L'exposició dedicada a l'escriptor i activista cultural manresà Lluís Calderer al Casino de Manresa va cloure ahir amb l'emotiu concert Llegenda d'ambició i mort. El quartet de corda Ensemble Alquímia va rescatar la proposta ideada temps enrere pel mateix Calderer i el compositor manresà Josep Padró, que van decidir portar una de les cançons recollides pel folklorista Joan Amades a dalt de l'escenari amb la creació d'una cantata per a cor, orquestra, solistes i narrador.

"Tant Lluís Calderer com Josep Padró tenien molt interès en els temes populars i tradicionals, com a font per explicar, des de les nostres arrels, els sentiments i la condició humanes", destacava Enric Casas, membre de la comissió que ha organitzat xerrades, concerts i exposicions entorn l'univers creatiu de Calderer. "Com a comiat, avui gaudirem d'un concert que ens recorda l'ambiciós projecte en el qual es van embarcar dos amics per recrear una cançó que Amades havia recollit prèviament en el seu Cançoner", afegia.

Així, la proposta escènica de Calderer i Padró es va reviure ahir de la mà del quartet de corda Ensemble Alquímia format pels músics bagencs Ariadna Padró i Miquel Córdoba, amb el violí, Anna Costa, amb el violoncel, i la badalonina Laia Besalduch, amb la viola. De fet, són els mateixos que van enregistrar el disc Policromies de Josep Padró l'any 2011, que ja incloïa la música de Llegenda d'ambició i mort. A banda, el concert va comptar amb la participació de l'editor i amic Jaume Huch, com a rapsode dels textos de Calderer.

D'aquesta forma, música i text es fusionaven per desgranar l'argument d'una obra que parla del drama que es desferma quan una vídua feudal catalana obliga els seus dos fills a anar a la guerra per fer diners i aconseguir honors. La primera representació es va dur a terme l'any 1997 al teatre Conservatori de Manresa amb orquestra, cor, quatre solistes i narrador. La versió més actualitzada, però, es va poder veure l'any 2015 al teatre Kursaal, amb quartet de corda, narrador, danses i projeccions visuals, tal com Calderer l'havia concebut.

El concert va servir per cloure l'exposició Alfabet Calderer, que s'ha pogut veure al Casino des de finals de gener. A banda, el programa d'actes en memòria de l'escriptor i activista local ha inclòs altres activitats, com ara el concert Delit d'Estels, inspirat en uns poemes que Calderer va lliurar a Manel Camp, que es va poder veure a la sala petita del Kursaal.

Cicles literaris i de cinema recordaran a Calderer durant l’any

L’homenatge a Lluís Calderer continuarà al llarg de l’any amb propostes vinculades a les iniciatives culturals de la ciutat. Per exemple, el Cineclub de Manresa projectarà pel·lícules que van ser referencials per a l’escriptor i activista. La primera sessió es va celebrar el 21 de febrer amb la projecció de Mamma Roma, de Pasolini, on es va poder escoltar l’enregistrament de la presentació que en va fer Calderer quan es va projectar. D’altra banda, el festival Tocats de Lletra de la propera tardor dedicarà una sessió a Calderer, i a final d’any, Joaquim Noguero conduirà una visita per la Manresa de l’escriptor i poeta enyorat.