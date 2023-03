El periodista i escriptor Andreu Claret (Acs, França, 1946) ha recollit aquest dimarts el XLIII Premi Ramon Llull per la novel·la París érem nosaltres (Columna). Claret, fill del surienc Andreu Claret i Casadessús i de la callussenca Maria Serra Clotet, ressegueix la història dels seus pares i la transforma en “una novel·la d’amor” on, a través del relat dels personatges, es convida el lector a viure “un període terrible per a molts exiliats catalans”. “Després d’haver viscut tres anys de Guerra Civil, van tenir uns mesos de situació intermèdia i quatre anys de Segona Guerra Mundial”, ha recordat. “Son 10 anys perduts que molta gent no va poder suportar. Els meus pares van fer un exercici de superació gràcies a les seves idees republicanes i de la seva relació d’amor”. Claret presentarà la novel·la aquest dissabte a Súria, a les 12 del migdia, al Teatre del Foment Cultural, amb la conducció de l'acte a càrrec de la periodista surienca Núria Balaguer Riera, i amb el colofó musical dels seus germans, Gerard i Lluís Claret. L'autor presentarà també París érem nosaltres a Berga (18 de març), Manresa (28 de març) i Sallent (30 de març).

Durant l’acte d’entrega del premi, a la Capella del Convent dels Àngels de Barcelona, Claret s’ha mostrat molt “honorat” per haver rebut el reconeixement. Ha defensat que, malgrat que se sent “aclaparat”, el Premi Ramon Llull l’impulsa a seguir escrivint. “He estat periodista durant molts anys però ara m’interessa més la literatura. Tinc moltes coses a explicar”, ha manifestat. Segons l'autor, el Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull és un reconeixement a tota una feina amb els tres títols que ha publicat al voltant de la Guerra Civil espanyola. Claret ha recordat que en els darrers volums es fixava en la història però que amb París érem nosaltres es volia centrar en els personatges. En la recerca per fer possible el volum es va adonar que aquests personatges els tenia a casa. “Vaig començar a escriure la biografia del meu pare i vaig veure que la de la meva mare havia estat més important del que jo sabia”, ha destacat. Amb la novel·la publicada de de fa pocs dies i amb el premi a les seves mans, l’autor reconeix sentir-se “aclaparat”. “Estàs a dalt i és més fàcil baixar que seguir pujant”, ha reflexionat. Del llibre ha rebut comentaris positius de gent propera però també dels primers lectors a través de les xarxes socials. Per a Claret, la novel·la pot ajudar els joves a descobrir el període històric i veure com molts catalans van aconseguir superar-lo i tirar endavant. “És una història de superació molt catalana”, ha destacat. "París érem nosaltres" El volum explica la història de l'extraordinària vida d’un exiliat fill de rabassaires que s’enamora d’una jove i decideix refugiar-se a França durant la Segona Guerra Mundial. El protagonista se sobreposa a l’ambient tòxic i combat l’adversitat. Segons el jurat, es tracta d’una novel·la d’una ambientació històrica “excel·lent”, amb personatges “inoblidables”, que contribueix a tancar les ferides que la guerra i l’exili van produir en moltes famílies catalanes. El protagonista de la novel·la, el polític català, i pare de l'autor, el surienc Andreu Claret Casadessús, gestionarà el circ més gran de França, explotarà boscos d’Occitània sota l’ocupació de l'Alemanya hitleriana, organitzarà els primers concerts solidaris de Pau Casals, col·laborarà amb el maquis de la Cerdanya, escaparà de les urpes de la Gestapo i dirigirà una publicació catalanista que advoca per la unitat. Els personatges s’hauran d’enfrontar a penúries, persecucions i a la moral establerta i junts descobriran l’amor, la llibertat i París. Claret va presentar la novel·la al premi amb el títol Lhome del billar’ sota el pseudònim de Ramon Reguant. El Llull està dotat amb 60.000 euros.