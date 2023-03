Fet aquí amb mans de dona

L’Espai 7 de Manresa acull des d’ahir la col·lectiva «Picant pedra», una mirada crítica, organitzada pel CACIS, a l’escassa visibilització de l’art creat per dones al territori central. Text: Carles Blaya. Fotos: Oscar Bayona

Dones, Artistes i treballadores

Artista i emergent. Dos conceptes que van indefectiblement units lluny dels grans circuits comercials. L’emergència es pot fer eterna, en el món de l’art. Més encara a la Catalunya central, faltada d’espais professionals, d’un recorregut convencional per on poder encarrilar una trajectòria. Una àmplia exposició col·lectiva a l’Espai 7 de Manresa, que es va inaugurar ahir i que es podrà visitar fins al proper dia 19, pretén posar en evidència aquesta realitat contra la qual les administracions no acaben d’esforçar-s’hi mai prou.

Comissariada per Roser Oduber, l’exposició «Picant pedra» és una edició més, la novena, del projecte «Gènere i territori», nascut al Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat El Forn de la Calç (CACIS), a Calders, que dirigeix la mateixa Oduber. En aquesta ocasió, la col·lectiva reuneix més dones artistes que mai. La comissària ha proposat que les creadores aportin una mirada geològica a la seva obra, impregnada de les petjades pel seu propi territori. Són dinou dones, disset de les quals de les comarques centrals (més l’argentina Irene Serra i la mexicana Angélica Chávez, que en el passat van fer estades artístiques al CACIS). Excepte dues de les participants locals, Jessi Padilla i Alba E. Peligero, que asseguren no haver renunciat a provar l’arriscat camí de la professionalització, la resta compagina la seva vocació artística amb feines amb què omplir la nevera. La majoria són docents, educadores en l’art, una forma de mantenir-se vinculades al que de debò els entusiasma: crear, donar sortida a la seva necessitat íntima de comunicar-se mitjançant formes artístiques.

Rosa Binimelis, Lídia Camprubí, Eva Cardona, Mercè de Subirà, Alba Garriga, Tamara Hernández, Raquel Luis, Alèxia Lleonart, Maria Llop, Jessi Padilla, Marta Parera, Alba E. Peligero, Mia Perramon, Berta Pubill, Montsita Rierola, Joana Sardà i Imma Simon, a més de Serra i Chávez, aporten rics discursos sobre la relació amb el territori, sobre la dificultat de la professionalització i la visibilització social i també sobre el debat de gènere, a punt de celebrar-se el Dia de la Dona.

Roser Oduber assegura que la Catalunya central no és un espai idoni per fer-se una carrera en el món de l’art. No hi ha espais, no hi ha ajuts. Essent dona, «és doblement complex, perquè s’ha de compaginar amb la vida familiar». Viure d’altres oficis aliens (o gairebé) a l’expressió artística «s’acaba cronificant». Moltes de les participants relaten com un somni inicial de viure de l’art va acabar en una renúncia, empeses per les necessitats econòmiques. «No poder consolidar un currículum va en detriment de la professionalització», afegeix Oduber, que recorda l’escàs nombre de dones d’aquestes comarques que poden viure de l’art. «Hi ha un gran dèficit per a aquest col·lectiu de dones», denuncia la comissària. Bars i cafeteries, espais no gens concebuts per a l’exposició d’obra, acaben sent llocs no premeditats per mostrar-se. «Aquí es fan els currículums a la Catalunya central», diu Oduber, que assegura haver fet la tria d’artistes «pels seus diferents llenguatges».

A la mostra, l’espectador pot descobrir la intensitat i la passió amb què treballen aquestes artistes, que poden gaudir, a canvi de no guanyar-s’hi la vida, d’una enorme llibertat creativa. Són dinou mirades de dona al territori i al món que les envolta, regit per normes a les quals no han estat convidades a participar, contra les quals es rebel·len i que s’esforcen per capgirar a cop de talent.