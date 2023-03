El concert de la finalista del programa Eufòria de TV3, Núria López, acompanyada al piano del puig-reigenc Sergi Cuenca, serà un dels plats forts de la nova programació de primavera de l'Ametlla de Merola, un cicle que inclourà cinc espectacles del 25 de març al 3 de juny al Teatre Esplai. La cantant d'Olot, que treballa amb el compositor i pianista berguedà al musical El rey León, en cartell al Teatro Lope de Vega de Madrid, ha iniciat la seva carrera en solitari amb un concert a piano i veu que va estrenar amb Cuenca el passat gener a Barcelona.A la localitat berguedana actuaran el 13 de maig i el concert inclourà temes que formaran part del projecte discogràfic que està preparant l'olotina. La programació es completa amb xòuman lleidatà Ferran Aixalà, l'espectacle de dansa Fiblades, la música de Manu Guix i el monòleg teatral d'Enric Cambray amb l'obra Hamlet.01.

Com explica Òscar Cabra, president de l'Associació Cultural Esplai, promotora de la programació, enguany no hi haurà cap espectacle de producció pròpia, que habitualment es programava per Sant Jordi per la coincidència de la data amb la Fira de Primavera de Navàs ("se solaparia el públic") i per la manca de temps després d'un dels muntatges estrella de l'antiga colònia berguedana: Els Pastorets, "que es van allargar". Amb un pressupost que oscil·la entre els 10 i els 12 mil euros que assumeix l'entitat organitzadora ("no tenim cap ajuntament al darrera i nosaltres som una associació sense ànim de lucre"), Cabra no nega que voldrien programar "més teatre. Però no és fàcil per pressupost quan ja parlem de companyies amb molts actors. El nostre teatre té capacitat per a 280 persones i tampoc podem vendre entrades a 50 euros". De fet, precisament per premiar "el públic més fidel", han creat un abonament per als 5 muntatges al preu de 50 euros que suposa "el 25% d'estalvi respecte la compra per separat". Els preus són, assegura, "ajustats" perquè "volem un públic familiar que s'ho pugui permetre". Les entrades tindran un cost de 12 euros; i de 15, els espectacles de la Núria López amb Sergi Cuenca i el concert de Manu Guix. Aquesta serà la novena temporada el cicle escènic de primavera, tenint en compte que es va haver de suspendre el del 2020 per la pandèmia i tota la programació prevista es va traslladar al 2021.

La programació del Teatre Esplai, apunta Cabra, sol rebre públic de "l'àrea de Manresa i Berga" i si bé "cada cop és més complicat programar perquè molts dels municipis ja tenen la seva pròpia programació, com Sallent, Gironella, Navàs... creiem que si portem propostes atractives, podem omplir el teatre". El cas de la finalista d'Eufòria és l'exemple, diu.

La programació

Ferran Aixalà: Les 7 pomes. 25 de març. 19h. La programació teatral de primavera de l'Ametlla de Merola s'estrenarà amb el pallasso, guionista, animador de públic a televisió, cantant i músic lleidatà Ferran Aixalà amb el seu monòleg Les 7 pomes. "Al Ferran el vam conèixer durant la gravació del programa El Foraster . Va ser el director d'oquestra del xou al teatre durant les 3 hores de gravació. Ens va agradar molt, com a persona i com a xouman i en acabar li vam demanar si tenia algun espectacle propi en cartera". I sí. El monòleg Les 7 pomes.

La Llançadora: Fiblades. 15 d'abril. 19 h. La Llançadora, la nova xarxa de dansa d’arrel de la Catalunya central formada pels esbarts Nou Sant Jordi de Gironella, Dansajove de Navàs i l’Esbart Vila de Sallent, va estrenar Fiblades, creat i dirigit per Núria Hontecillas i a càrrec de 21 ballarins, el juny passat a la Fàbrica Vella de Sallent. És un espectacle coreogràfic que recull la vida a les colònies tèxtils dels tres municipis del Llobregat, posant de relleu l’abús, l’explotació laboral o la silenciada homosexualitat en un sistema colonial reclús i opac. El projecte va tenir el suport de Fira Mediterrània, en el marc del Pla d’Impuls a la Dansa d’Arrel. Com explica Cabra, "té tot el sentit portar a una antiga colònia tèxtil un espectacle que està parlant del nostre passat, que explica que el passava a cinquanta metres del teatre, al cafè, als carrers..." I tot i que "l'espectacle ha omplert en dues sessions a Navàs, a Sallent, a la Fàbrica Nova de Manresa quan la Mediterrània, creiem que vindrà gent. És un espectacle de moltíssima qualitat que està agradant moltíssim".

Manu Guix. 6 de maig. 19 h. El compositor, cantant, pianista, director musical e intèrpret tornarà a l'escenari del Teatre Esplai. "Els seus concerts són un gaudi per al públic", apunta Cabra. A part del seu "extens repertori propi i de les versions que pot fer, sempre fa intervenir el públic perquè li demani cançons. És un tot terreny, proper i emotiu". Un concert que és possible, com també el que oferiran Núria López i Sergi Cuenca, perquè l'Associació Cultural Esplai disposa d'un piano de cua "que ens va cedir el mestre Josep Pons" i que "ens facilita poder programar propostes com aquestes".

Núria López: Concert a piano i veu. 13 de maig. 19.30 h. Núria López, després del seu pas exitós pel programa Eufòria de TV3 i ara treballant en el musical El rey león, oferirà un concert en solitari acompanyada al piano del berguedà Sergi Cuenca amb algun dels temes que formaran part del seu futur projecte discogràfic. "La Núria López va estrenar aquesta proposta a Barcelona i per la coneixença que tenim amb en Sergi Cuenca, autor dels arranjaments dels Pastorets en la versió estàndard, li vam proposar portar l'espectacle a l'Ametlla. Esperem que sigui un èxit. Coincidirà amb l'emissió de la segona temporada del programa, el que ens pot ajudar".

Enric Cambray: Hamlet. 01. 3 de juny. 18 h. "Per tancar temporada", l'Ametlla veurà l'actor Enric Cambray i l’espectacle Hamlet .01, on es posarà al dia la tragèdia de Shakespeare per mitjà d’un text de Sergi Belbel Belbel i fent tots els papers de l'auca. L'espectacle, que es va poder veure al Temporada Alta, ha reconvertit el primer acte de la tragèdia en una veritable standup comedy o stand-up tragedy on tots els personatges i successos són narrats pel mateix actor que surt de la ficció per comentar i disseccionar el text amb humor però també amb ganes d’arribar fins al fons de la qüestió.

Entrades

La compra d’entrades per a qualsevol dels espectacles o l'abonament es pot fer de manera anticipada a www.ametllademerola.cat (o, també, ametllademerola.koobin.cat)o de manera presencial els matins a la guixeta del teatre, al local del davant de l'equipament. Per a més informació o per qualsevol altra mena de consulta, el teléfon de l’entitat és el 686278836 o es pot enviar un mail a teatre@ametllademerola.cat