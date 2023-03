El manresà Jeroni Muñoz Soler (1973) presenta aquest dijous a la llibreria Abacus (19 h) la seva darrera novel·la, Salt de Plens, mereixedora del Premi Vila de Lloseta de Narrativa 2022, que ha estat publicada a la col·lecció El Cabàs de l'editorial El Gall Editor. L'acte comptarà amb la presència del també escriptor manresà Joan Jordi Miralles i de Xavier Melloni, director del Centre Internacional d’Espiritualitat de la Cova. L'autor és cap de servei de Drets Socials de l'Ajuntament de Manresa.

La novel·la, explica el mateix autor, ressegueix les marques taronges de la travessa de Cavalls del Vent a les Serres del Cadí i del Moixeró a ritme de les comparses de la Patum, i a través de la història d'un pare i un fill separats per una tragèdia familiar. El pare, amagat en un refugi de muntanya on fa de guarda; el fill, "presoner de la ràbia" es proposa "guarir-se caminant". Fer les paus amb els seus fantasmes a la recerca d'una "nova relació". Una "veritable història de muntanya", com va destacar el jurat, que va ressaltar "l'alta qualitat literària i el to poètic" de l'obra que la fa, també, per la precisió com descriu el recorregut, una guia de viatge per acompanyar abans, durant o després de realitzar la travessa.

Donar a la novel·la l'estructura de les diferents comparses de la Patum (que l'autor ha fet a través de la coneixença pròpia i d'una base interpretativa de la festa berguedana de Josep Armengou extreta del llibre La Patum de Berga, de L'Albí), permet a Muñoz apuntalar idees. Es tracta de "pujar la Patum a la muntanya, a la Travessa de Cavalls de vent, sense treure-la de la Plaça de Sant Pere". I l'autor ho fa amb fets, dades, emplaçaments, personatge, històries i llenguatge vinculats amb la Patum. Sense oblidar les llegendes que atresoren aquests paisatges.

L'autor

Jeroni Muñoz Soler, nascut a Manresa l’any 1973, és llicenciat en dret i actualment viu a Castellnou de Bages. El seu debut com a escriptor va ser amb la novel·la Un vestit curt, del color de la sorra d’una platja vorejada de pins l’any 2016. L’any següent publicà El torb sobre el mar, guardonada amb el 32è Premi de Narrativa Vila de Puçol i el 2020 retornà amb Ho faré igualment, text amb què va obtenir el Premi Teodor Llorente de Novel·la Negra de La Pobla de Vallbona.