Res millor que la música per fer pujar l’ànim dels joves en una Europa a la deriva que el 1940 s’estava dessagnant per la més mortífera de les guerres que hauria de conèixer la humanitat. La creació de Les Jeuneses Musicales a Brussel·les s’amarava d’unes nobles intencions que, liquidada la contesa cinc anys després, va donar com a fruit el naixement de la Federació Internacional. A partir d’aquí, la idea es va expandir arreu del món com una taca d’oli que el 1997 va arribar a Moià per crear, ja de forma oficial un any després, les Joventuts Musicals de la localitat. Un quart de segle més tard, l’entitat celebra les noces d’argent amb un gran concert, «inèdit a la Catalunya central», tal i com explica la presidenta, Nona Arola, el Triple Concert de Beethoven amb el Tempus Trio i la Camerata Penedès.

«El primer concert que vam organitzar el va fer l’Albert Guinovart el 8 de maig del 1997», indica Arola, gestora cultural que va impulsar la creació de l’entitat a la capital moianesa. «La primera acta és del 20 de desembre del 1997 i s'hi encomana a la junta gestora la constitució de Joventuts Musicals», rememora: «el març del 98 es va fer un concert obert amb diferents músics i la primera actuació la va protagonitzar, el 31 de juliol del 1998, el grup de polifonies Musica Reservata de Barcelona". L’actual presidenta va assumir el 2020 un càrrec que prèviament van ocupar Sebastià Padrissa, Josep Antoni Alcantarilla i Enric Oliveras, aquest darrer durant quinze temporades. Vint-i-cinc anys després, l’espai cultural Les Faixes, amb tres-centes cadires disponibles, acollirà aquest dissabte 11 de març (18 h) l’acte principal de la commemoració amb un concert que «el més normal és veure’l a Barcelona amb l’OBC o a Sabadell amb la Simfònica del Vallès». El Tempus Trio, una jove formació que actua arreu del món i ostenta la condició de formació resident de Joventuts Musicals de Moià, estarà acompanyat pels 45 músics de la Camerata Penedès en la interpretació del Triple Concert de Beethoven per a violí, cello, piano i orquestra. «És un luxe poder tenir un trio solista com el Tempus, que recentment ha guanyat tres guardons de molt prestigi», explica Arola referint-se al 3r Premi a la Rising Stars Berlin International Competition, el 1r Premi ex-aequo del concurs internacional Città di Padova (Itàlia) i el 1r premi del Petrichor International Music Competition de Nova York. A més, el conjunt integrat per Maria Tió (violí), Ferran Bardolet (cello) i Ricard Rovirosa (piano) ha estat recentment formació resident del cicle de concerts Schlosskonzerte del Palau de Mirabell de Salzburg (Àustria). «Per a qualsevol trio, poder fer El Triple Concert de Beethoven és un somni, i el Tempus el pot veure realitzat amb la Camerata Penedès, on hi ha intèrprets de la talla d’Elena Rey en condició de concertino directora», apunta Arola. Per dimensionar l’ambició del projecte, «una obra antològica de Beethoven preciosa», la principal responsable de Joventuts Musicals de Moià explica que cal una orquestra, i això a Catalunya no és fàcil d’aconseguir. Per aquest motiu, insisteix en que és un concert «inèdit» al territori central, que es repetirà diumenge a Vilafranca del Penedès. L’espectacle respon també a un dels objectius fundacionals de l’entitat: el suport al talent jove. «Per aquí hi van passar en el seu moment músics com l’Arnau Tomàs, l’Abel Tomàs, l’Albert Guinovart, el José Menor, el Daniel Ligorio, ... i ara ja tenim la segona generació, joves intèrprets que són deixebles d’aquests que he esmentat». Nona Arola recull en la satisfacció amb que parla de l’entitat el vigor d’un projecte que, enguany, «arribarà als 500 concerts programats» i que viurà la 40a edició del seu festival estrella, el que porta el nom del tenor Francesc Viñas. Una entitat amb 168 socis i 42 concerts anuals En una població de 6.500 habitants com Moià -i una comarca que suma el doble- resulta gairebé miraculós que una entitat programi 42 concerts, la majoria de música clàssica. «Som els únics de la Catalunya central», afirma Nona Arola, que té el carnet de soci amb el número 1 de Joventuts Musicals de Moià, un col·lectiu sense ànim de lucre. «Ara ja som 168», precisa la moianesa, que en el seu moment va ser la Directora Executiva de Joventuts Musicals d’Espanya i té rera seu un ampli bagatge com a gestora cultural. L’entitat es regeix per una junta directiva de 8 membres «on tothom fa una cosa o altra, ja sigui enganxar cartells, vendre entrades, anar a recollir els programes a la impremta o posar cadires». Cada associació local de Joventuts Musicals «funciona de manera independent i decideix quina activitat porta a terme». En el cas de Moià, els dos grans objectius són l’organització de concerts i la formació de perfeccionament a través del Campus d’estiu que l’any passat va aplegar 55 inscrits i enguany superarà la setantena. No en va, JMM munta el cicle de Granera, el Moianès Sona en espais no convencionals com un pou de glaç o una ermita, el Cicle de Joves Talents Maria Vilardell i el Festival Viñas. «Hi ha gent de Manresa i Vic que venen a Moià perquè el que fem no ho tenen a les seves ciutats», conclou Arola.