Bob Dylan tornarà a actuar a Barcelona cinc anys després de l’última vegada. I ho farà amb un doble concert al Liceu en el marc del festival Guitar BCN. El cantautor nord-americà actuarà al majestuós teatre, on ja ho va fer el 2018, dues nits consecutives: la del 23 i la del 24 de juny. Un doble recital centrat en el seu 39è àlbum d’estudi, ‘Rough and Rowdy ways’ (2020).

L’actuació de Dylan a la capital catalana s’emmarca dins d’una gira europea anunciada aquest divendres pel compositor, de 81 anys. El ‘tour’ mundial del trobador, premi Nobel de literatura 2016, va començar el 2 de novembre de 2021 a Milwaukee (Wisconsin, EUA) i s’allargarà fins al 2024. Les entrades per a la seva única parada a Espanya estaran a la venda dimecres vinent 15 de març a partir de les 10 hores, segons ha informat la promotora The Project.

‘Phone free show’

L’anunci del concert especifica que es tracta d’uns concerts ‘phone free show’, és a dir, que els telèfons mòbils no estaran permesos durant l’espectacle. Segons la nota de The Project, hi haurà una empresa que facilitarà «unes fundes tancades i segures», que l’espectador portarà a sobre durant l’actuació. En tot moment, el públic podrà acudir a desbloquejar el telèfon si sorgeix una emergència en una zona habilitada amb personal de l’empresa Yondr, encarregada d’aquest tema.