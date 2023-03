El cantant Guillem Roma ha publicat el seu cinquè disc, Postureo real (U98 Music), un àlbum on canta a l’amor i a l’amistat sense deixar de banda una forta crítica al moment actual marcat per les xarxes socials, per les façanes i el postureig. Roma afirma que l’àlbum té “la voluntat de convertir les coses quotidianes en extraordinàries”. La música alegre i optimista acompanya les melodies del disc, tot i la crítica de fons d’alguns dels temes. En aquest nou treball, el compositor col·labora amb la cantant i trombonista Rita Payés i el cantautor Pedro Pastor. El dijous 16 de març, a les 19 h, Roma actuarà a la sala petita del Teatre Kursaal de Manresa.

L'intèrpret explica que Postureo real parla d’aquest xoc de realitats, en el qual per una banda hi ha una societat frenètica “amb molta superficialitat i façana” i, per altra, el món real. Admet que té una mirada molt crítica envers el món, però també molt lluminosa, afegeix, sempre veient el costat positiu. “En aquest món tan pervertit dominat pels algoritmes, les xarxes i el postureig, també hi ha escletxes de coses que tenen una humanitat, vitalitat i bellesa impressionants”. Creu que la forma de combatre això és “posar espai i llum a les coses quotidianes”, per donar-los “un caràcter d’excepcionalitat”.

Al compositor li costa molt fer música trista, ben al contrari, sempre li surt “alegre, optimista i fins i tot ballable. L’art de la música et permet llançar un missatge molt crític, però d’una manera molt alegre i m’agrada molt exprimir aquesta conjunció de significats”.

Més enllà de les crítiques a les xarxes socials, reconeix que tothom ha de conviure-hi. Per això, defensa que s’ha d’intentar humanitzar, sobreviure i viure per navegar “en aquest mar estrany” del postureig i les xarxes socials. De fet, alguns dels temes de Roma han tingut un gran èxit en plataformes com per exemple Ya nunca lo sabrás o La profecía. Confessa que està molt content perquè a Spotify i a les plataformes estan funcionant molt bé els darrers temes que ha publicat. Assegura, però, que per a ell el premi real és quan algú li escriu a través de xarxes per dir-li que les seves cançons l’han ajudat, per exemple, a passar una època difícil.

Roma confessa que fa servir la música com a flotador, com un far, quan es pregunta on va o està preocupat. “Són cançons far per no perdre’s i que em recorden que he d’estar més tranquil i gaudir de les coses quotidianes, tot això està en la meva música per recordar-m’ho a mi mateix”.

Respecte el procés de creació de l’àlbum i de les cançons, el cantant destaca que primer comença per la música i després arriba la reflexió de la que vol parlar en el tema. “El primer és el collage de referències musicals i filosòfiques que es barregen, s’ajunten i es conformen en una cançó”, indica. Roma ha treballat en la producció amb Didak Fernández i Adri González de Trampoline music.

Al disc mescla cançons en català i castellà. “Ho tinc barrejat d’una manera molt naturalitzada”. En el cas del castellà, té a veure amb els tres anys que va viure a Mèxic i mig any a Cuba: “A vegades em surt un tipus de música que em demana que sigui cantada en castellà com un bolero o una ranxera”. I els temes que són en català, afegeix, “tenen un punt personal i un camí cap a la sinceritat més directa”.

Col·laboracions i gira

Després de col·laborar en altres ocasions amb artistes com Sílvia Pérez Cruz, Alessio Arena o Judit Nedderman, en aquest nou disc Roma col·labora amb la cantant i trombonista Rita Payés, que canta el bolero Inteligencia artificial, i amb el cantautor Pedro Pastor, que col·labora a la cançó ‘Imaginar’.

La gira de Guillem Roma arribarà a Manresa, el 16 de març; a Girona dos dies després i a la Sala Apolo de Barcelona en el marc del Cruïlla de Primavera, el 15 d’abril. “Comencem més en sales i teatres, però ja estem tancant concerts a l’estiu amb escenaris a l’exterior”, apunta. “El meu estil connecta amb diferents generacions”, afegeix.