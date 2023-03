El grup osonenc Oques Grasses i Julieta han triomfat en els Premis Enderrock, que aquest dijous a la nit han celebrat la 25a edició en una gala a l'auditori de Girona. Oques Grasses s'han emportat els premis de millor artista i millor directe, mentre que Julieta s'ha emportat un doble premi pel seu últim àlbum 'Ni llum ni lluna', que ha rebut el reconeixement del públic i la crítica. Mariona Escoda també s'ha emportat l'Enderrock d'artista revelació i The Tyets han aconseguit el premi de millor cançó per 'De l'1 al què' i el de millor videoclip ha estat per Lildami amb el vídeo 'Supermercat'. Per altra banda, la revista musical també ha reconegut als Esquirols i Marina Rossell per la seva trajectòria.

La 25a edició dels Premis Enderrock ha arrencat a ritme de sardana, amb The Tyets que han presentat el seu últim tema: 'Coti x Coti'. El duet mataroní ha fet aixecar el públic de l'auditori per fer-los ballar una sardana en un format poc habitual, en línia, mentre una cobla gironina ha acompanyat musicalment el tema que fusiona el trap amb la sardana.

El primer dels dos grans noms de la nit, Julieta, ha pujat a l'escenari de seguida per recollir el premi Enderrock de la crítica pel millor disc d'artista revelació per 'Ni llum ni lluna'. Poc després ha tornat a pujar a l'escenari per recollir la segona estatueta, en aquest cas per votació popular, com a millor disc de cançó d'autor. La cantautora barcelonina ha assegurat que el nou àlbum "representa un moment molt concret" de la vida de l'artista.

Per altra banda, Oques Grasses han estat dels més tardans en pujar per recollir les dues estatuetes que aquest 2023 s'han emportat. Els osonencs han aconseguit el suport del públic per emportar-se el millor artista i el de millor directe. Els membres de la banda han recordat que porten "deu anys amb aquesta 'moguda'" i han rememorat que en el primer assaig el cantant va fallar i en el primer concert es van deixar un dels integrants del grup.

The Tyets i Mariona Escoda

Un altre dels premis més importants, el de millor cançó, ha estat precisament per la banda que ha encetat la gala: The Tyets. En aquest cas han guanyat el premi per votació popular pel tema 'De l'1 al què'. Els de Mataró han agraït els vots del públic i han recordat el bon moment que viu el panorama musical en català. "Hi ha molta gent fent cançons boníssimes i molta gent que ho fa en català, cal valorar-ho", ha apuntat el duet. La guanyadora del concurs de TV3 'Eufòria', Mariona Escoda, ha aconseguit el premi d'artista revelació també en votació popular.

El xativenc Pep Gimeno 'Botifarra' ha aconseguit el premi de millor disc de folk per 'Ja ve l'aire' i la valenciana JazzWoman ha recollir el premi de millor disc de música urbana de votació popular per 'Atlantis'. Per altra banda, Lildami ha guanyat el premi de millor videoclip per 'Supermercat'.

Per altra banda, els Catarres han aconseguit el premi del millor disc de pop-rock per 'Diamants'. Els barcelonins s'han emportat només un dels tres premis que podien recollir aquesta nit. Per altra banda, els valencians Zoo -que també estaven nominats en tres categories- han marxat sense cap estatueta, després que l'any passat ja se n'haguessin emportat tres. El vocalista de la banda, Panxo, ha recordat que aquest any ha estat "de traspàs" i per això venien sense massa expectatives.

Marina Rossel i Els Esquirols

Els premis també han reconegut la trajectòria de Marina Rossell, qui ha cantat la cançó de 'Rosó' en directe i ha fet un crit de "no a la guerra, ara i sempre". L'Enderrock d'honor ha estat pels Esquirols. El públic ha corejat la cançó de 'Torna Serrallonga' en el moment de l'entrega del premi, mentre els membres de la banda han agraït que les seves cançons arrelessin en les cases al llarg de 50 anys de carrera. Els membres de la banda també han reivindicat que "torni la democràcia", evocant el seu mític tema sobre el retorn de Serrallonga.

Premis de la crítica

El millor disc de l'any de la crítica ha estat per 'Motomami' de Rosalia i 'Jota de morir' de Marala, que han aconseguit el reconeixement 'ex-aequo'. El millor artista de l'any ha estat Antònia Font, després de l'aturada en la seva carrera i el millor treball de pop-rock ha anat a 'Ses entranyes' de Xarim Aresté. El millor disc de cançó d'autor l'ha guanyat Anna Andreu amb 'La mida' i el de folk, Arnau Obiols amb 'Mont Cau'. El premi a millor disc de músiques urbanes ha estat per Flashy Ice Cream amb 'Aftersun'.

Les novetats de la temporada

A banda dels premis, la gala d'enguany ha estat protagonitzada per les novetats musicals. Diversos artistes han aprofitat la gala d'entrega dels premis per presentar els seus últims temes, com ara Stay Homas que han cantat 'La nòria', la mateixa Julieta que ha interpretat dos temes nous i Judit Neddermann ha avançat 'Llum al cel'. Miki Núñez i Alfred Garcia han cantat en format acústic 'Electricitat' i els cantants d''Eufòria', Triquell i Scorpio, han presentat els seus primers temes després del pas del programa de TV3.

"Ens ha costat Déu i ajuda"

El director de la revista i els premis Enderrock, Lluís Gendrau, ha aprofitat per celebrar el doble aniversari de la publicació i dels guardons. Gendrau ha recordat els inicis de la revista Enderrock, una iniciativa de joves periodistes que van comprar uns ordinadors "quan internet pràcticament ni existia". Ho van fer per demostrar que el rock català no era "un gènere subvencionat" però al llarg dels 30 anys de vida de la revista han vist "morir" el rock català i passar el relleu a d'altres gèneres fins a l'actualitat, amb un gran nombre de publicacions musicals en català.

En aquest sentit, Lluís Gendrau ha assegurat que la música va intrínseca en la "història del país". Per això ha assegurat que des de la revista intenten tenir "una especial cura" de les noves generacions de músics i de l'escena emergent "sense oblidar els que ens han ensenyat a cantar" en català perquè "és el nostre patrimoni cultural". Malgrat tot, el director de la publicació ha parafrasejat Manel assegurant que "Ens ha costat Déu i ajuda arribar fins aquí".

En la cerimònia d'entrega hi han participat diverses autoritats locals, a banda de la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i el de Drets Socials, Carles Campuzano. El director dels Enderrock ha excusat l'absència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que no ha anat a l'auditori de Girona a causa de l'accident a la mina de Súria (Bages).