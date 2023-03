Cineclub projecta aquest diumenge Todo a la vez en todas partes, la gran favorita en la cerimònia imminent dels Oscars (ha rebut onze nominacions). Ningú s’hagués pogut imaginar mai, quan es va estrenar a primers de juny de l’any passat, que aquesta singular fusió de ciencia-ficció, acció i comèdia esdevindria finalment una de les sensacions de la temporada. El públic i la crítica han elogiat majoritàriament aquesta epopeia arriscada i diferent que es podria emportar la preuada estatueta de la millor pel·lícula. Aquest film, amb un pressupost modest molt allunyat de les superproduccions de Hollywood, constitueix el segon llargmetratge de The Daniels, el tàndem artístic constituït pel Dan Kwan i el Daniel Scheinert. Van debutar fa set anys amb Swiss Army Man (premi a la millor pel·lícula a Sitges 2016), una de les rareses més psicodèliques i estimulants dels últims anys. Todo a la vez en todas partes ens submergeix en l’odissea extraordinària de l’Evelyn (Michelle Yeoh, una de les gran estrelles asiàtiques), una immigrant xinesa en els Estats Units, que descobreix que és l’encarregada de salvar el món amb el poder de proporcionar l’equilibri necessari entre els diferents universos que conformen la nostra realitat. La fantasia delirant i sarcàstica que han orquestrat els realitzadors estatunidencs no té res a veure, sortosament, amb el cinema ortodox de superherois de la factoria Marvel. The Daniels ens aclaparen i subjuguen amb una gegantina injecció d’adrenalina… de cent trenta-nou minuts! Un allau d’inventiva conceptual i formal que podríem definir com un Matrix carregat d’un surrealisme provocador i d’un humor irreverent. Una reivindicació apoteòsica, excèntrica i atrevida del poder de l’amor que confirma als seus directors com a autors d’una galàxia creativa tan fascinant com genuïna.