Moriu-vos es va estrenar al Festival Temporada Alta de Girona i es va poder veure el passat mes de novembre al TNC, abans de començar la gira. El muntatge és una nova creació de Cultura i Conflicte, que té a l’equip les bagenques Magda Puig Torres, Judit Codina Serra i la ceretana Teresa Turiera-Puigbò Bergadà. Interpretat per Imma Colomer, Montse Colomé, Oriol Genís, Arthur Rosenfeld, Anna Bertran, Carla Tovias i Piero Steiner, l’obra compta també amb quatre figurants salllentines: Pilar Sala, Rosa Serra, Elisa Muixí i Gemma Massip, quatre dones entre els 65 i els 71 anys que fan teatre al poble, per La Fumera: «Som 6 o 7 i fem adaptacions que vinculem a Sallent», explica Sala. La sallentina Judit Codina, continua, va ser qui els va proposar participar a l’obra com a figurants d’una residència: «vam anar a fer proves, vam parlar de la vellesa, de la jubilació, de com havia canviat la societat i vam fer, també, sessions d’expressió corporal amb la Sol Picó». I dels assajos, al TNC: «som amateurs i per a nosaltres era i és una responsabilitat: treballem amb un grup de professionals i ens preocupava fer-ho bé». Sala explica que els assajos els van ajudar a «integrar-nos en el grup» i que estan «molt contentes» de prendre part en un muntatge que porta a la «reflexió. La vellesa és un tema que preocupa i sabem que hi ha públic que surt una mica ‘tocat’, perquè Moriu-vos fa pensar i és punyent». Però malgrat el tema, l’obra, «que combina música, paraules, coreografies...», no és «dramàtica sinó realista», remarca Sala.