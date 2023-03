Ens fem un grapat de preguntes al voltant de la imminent cerimònia dels premis Oscar, que es podrà veure la matinada de dilluns (2 h, hora catalana) a Movistar+. La gala tindrà lloc al Dolby Theatre, i la cadena espanyola connectarà amb la catifa una hora i mitja abans.

Som davant d’ una de les edicions més imprevisibles dels Oscars?

Clarament. Moltes de les cerimònies prèvies als Oscars han repartit els premis en les principals categories a films o intèrprets diferents. Podem ser davant d’una nit amb sorpreses importants.

Quin film serà el més guardonat al final de la nit?

Malgrat la imprevisibilitat, hi ha un film amb un cert avantatge en la majoria de categories. Todo a la vez en todas partes ha guanyat els Globus d’Or i els premis dels gremis de productors, directors, actors i guionistes... És un rival molt fort i ha reivindicat amb astúcia en la seva promoció que és un film emblemàticament oriental. Sembla inevitable que s’endugui a casa entre 4 i 7 guardons.

Té «Todo a la vez en todas partes» al sac el premi al millor film?

Per la resposta anterior podria semblar que sí, oi? Però hi ha un element que pot fer saltar pels aires moltes previsions... Sovint s’oblida que l’Oscar al millor film no el guanya el film més votat. Des de fa uns quants anys en aquesta categoria se segueix el vot preferencial. Els acadèmics voten l’ordre de preferència del guanyador i guanya el film que reuneix més consens, no el que té més vots. Això fa que un film divisiu ho tingui molt difícil per guanyar. Todo a la vez en todas partes té molts entusiastes, però també molts detractators. Que ningú se sorprengui si la guanyadora és, per exemple, Top Gun: Maverick. Inversemblant? És única manera de premiar, com a productor, a Tom Cruise, l’home que, segons Steven Spielberg, ha aconseguit salvar la indústria amb la taquilla estratosfèrica del film. I recordem que Sin novedad en el frente va guanyar els Bafta... Aquest sistema de vots ja ha generat grans sorpreses en les darreres edicions.

Podem considerar Spielberg fora dels Oscars?

The Fabelmans no és favorita en cap categoria, ni tan sols en direcció, on alguns apunten que té alguna possibilitat davant de la modernitat abrumadora dels Daniels i sempre amb l’afany de reivindicar la condició de clàssic de Spielberg.

Hi ha cap Oscar més o menys segur?

Uns pocs. Sembla clar l’actor de repartiment, He Juy Quan, per Todo a la vez en todas partes, també el guió adaptat de Sarah Polley per Ellas hablan o el Pinocho de Guillermo del Toro pel film d’animació.

La catifa ja no serà vermella Tant o més interessant que la cerimònia és la passejada de les estrelles per la catifa vermella. Aquest any no serà l’excepció ... amb la particularitat que la catifa ja no serà vermella. Per primer cop en més de seixanta anys, els convidats desfilaran per una moqueta de color de cava per accedir al Dolby Theatre. La decisió obeeix a raons d’estil per contrastar amb altres elements escenogràfics. El presentador Jimmy Kimmel, recordant en to de broma l’agressió de Will Smith a Chris Rock l’any passat, ha dit que el canvi de color demostra que els organitzadors confien que no hi haurà vessament de sang.

On es troben les principals batalles de la nit?

Michelle Yeoh (Todo a la vez en todas partes) vs Cate Blanchett (Tarr) com a millor actriu. Dos esforços actorals extrems enmig de dos actes de modernitat cinematogràfica. Com a millor actor, Austin Butler (Elvis) vs Colin Farrell (Almas en pena en Inisherin) vs Brendan Fraser (La ballena). El retrat impressionant d’un mite contra el redescobriment de dos intèrprets. I potser el premi més imprevisible de tota la nit: millor actriu de repartiment. Jamie Lee Curtis (Todo a la vez en todas partes) vs Angela Bassett (Wakanda forever) vs Kerry Condon (Almas en pena en Inisherin). Dues veteranes a homenatjar contra una meravellosa nouvinguda.

Tornarem a veure a Will Smith sortir a l’escenari per estomacar un presentador?

Esperem que no! Però segurament els productors de la cerimònia ho desitgen perquè l’any passat va disparar l’audiència televisiva. Pels que ho vulguin comprobar, a Espanya, Movistar Plus emetrà la cerimònia la nit de diumenge a dilluns.

Val la pena quedar-se sense dormir per veure els Oscars?

És clar! Els Oscar son sempre una de les poques oportunitats per veure els mites de Hollywood vivint un moment imprevisible que marca per sempre més les seves carreres. I enguany tenim responsabilitzant-se de la cerimònia Jimmy Kimmel, el presentador del late night més estimat a Hollywood. Entre els intèrprets que lliuraran estatuetes trobem també, entre altres, Jessica Chastain, Michael B. Jordan, Florence Pugh, Andrew Garfield, Antonio Banderas, Salma Hayek, Jennifer Connelly, Samuel L. Jackson i Sigourney Weaver.

On podem veure per TV les pel·lícules nominades?

Aneu al cinema a veure-les, no hi ha res millor, però, si no podeu evitar-ho, algunes de les principals nominades ja es troben a les plataformes: Todo a la vez en todas partes (Movistar Plus), Sin novedad en el frente (Netflix), Elvis (HBO Max) i Top Gun: Maverick (Amazon Prime Video). Altres nominades també es troben a: Netflix (Pinocho, Blonde, Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion, Bardo i El monstruo marino); Disney+ (Black Panther: Wakanda Forever, Red i, aviat, Avatar: El sentido del agua); Amazon Prime Video (Argentina 1985); i Apple TV+ (Causeway).

