'Tot alhora a tot arreu', la bogeria multiversal de Daniel Kwan i Daniel Scheinert, es va erigir com gran triumfadora en la 95.ª edició dels Premis Oscar en fer-se amb set dels onze premis als quals estava nominada, entre ells el de millor pel·lícula i millor direcció.

Ho va fer en una gala en la qual Brendan Fraser ('La balena') es va emportar el premi al millor actor i en la qual algunes de les grans favorites com 'Ànimes en pena d'Inisherin' (9 nominacions), 'Elvis' (8 nominacions) o 'Els Fabelman' (7 nominacions) de Steven Spielberg van ser les grans derrotades i se'n van anar de buit.

"Diuen que aquestes coses només poden passen a les pel·lícules i no puc creure que m'estigui succeint a mi. Est és el veritable somni americà (...) i a tots els que esteu aquí: seguiu somiant!", va proclamar Ke Huy Quan que va guanyar l'Oscar al millor actor de repartiment i va aixecar la primera de les set estatuetes que coronarien a 'Tot alhora a tot arreu' com a guanyadora absoluta de la nit.

Un discurs en el qual, igual que la seva companya Jamie Lee Curtis, premiada com a millor actriu de repartiment, va dedicar el premi a la seva família. "Papa, mama... acabo de guanyar un Oscar", va afirmar emocionada Curtis després de recordar que els seus pares, Janet Leigh i Tony Curtis, van estar nominats també al guardó i no el van aconseguir.

També va recordar a la seva mare, i a totes les mares del món a les quals va definir com a "autèntiques superheroïnes", Michelle Yeoh, que es va alçar amb l'Oscar a la millor actriu protagonista i es va convertir així en la primera intèrpret asiàtica a aconseguir el guardó.

"Aquest premi va per a tots els nens i nenes que s'assemblen a mi i que estan veient ara la televisió. Aquesta és la prova que es pot somiar en gran i que els somnis es fa realitat. I, noies, no deixeu mai que ningú us digui que se us ha passat l'arròs", va exclamar la protagonista de 'Tot alhora a tot arreu' que, a més dels tres premis interpretatius, es va emportar els Oscar a millor guió original, millor muntatge, millor adreça i millor pel·lícula.

L'altra triumfadora de la sòbria gala conduïda per Jimmy Kimmell va ser 'Sense novetat al front', la pel·lícula alemanya dirigida per Edward Berger que era una de les favorites amb nou candidatures i finalment es va emportar quatre premis: millor fotografia (James Friend), millor disseny de producció (Christian M. Goldbeck i Ernestine Hipper), millor banda sonora (Volker Bertelmann) i millor pel·lícula internacional.

Un guardó, aquest últim, en el qual es va imposar a 'Close' (Bèlgica) de Lukas Dhont, 'The Quiet Girl' (Irlanda) 'EO' (Polònia) de Jerzy Skolimowski i 'Argentina 1985', cinta dirigida per Santiago Mitre i protagonitzada per Ricardo Darín com Julio Strassera, el fiscal del judici contra els responsables de la dictadura militar argentina.

Triomf de Guillermo del Toro

Un altre dels triomfadors en el Kodak Theatre va ser Guillermo del Toro que amb 'Pinotxo', la versió en stop-motion del clàssic de Carlo Collodi, es va alçar amb el premi a la millor pel·lícula d'animació imposant-se a 'Red' de Pixar, 'El gat amb botes: L'últim desig' de Dreamworks, a una altra producció de Netflix 'El monstre marí' i a 'Marcel the Shell with Shoes', una altra cinta que utilitza la tècnica stop-motion.

"L'animació és cinema, no és un gènere només per a nens, és un mitjà i està llista per arribar al següent nivell. Mantinguem l'animació dins de la conversa", va afirmar el mexicà en recollir un premi que va dedicar a la seva dona, els seus fills i els seus pares.

'Pinotxo de Guillermo del Toro' culmina així la seva triomfal carrera en una temporada de premis en la qual, entre altres guardons, s'ha alçat en la seva categoria amb el BAFTA britànic, el premi en els Critics Choice o el Globus d'Or a millor pel·lícula d'animació. A més, el film va aconseguir cinc premis Annie, els denominats Oscar del món de l'animació.

Est és el primer Oscar en la categoria de millor pel·lícula d'animació per a una producció de Netflix i el tercer guardó para Del Toro que ja es va erigir com a gran triomfador de l'edició de 2018 amb 'La jove de l'aigua', cinta amb la qual va aconseguir el premi a la millor pel·lícula i millor adreça.

Altres guanyadors de la gala que es va celebrar en el Dolby Theatre dels Ángeles van ser Sarah Polley, que es va emportar l'Oscar al millor guió adaptat pel llibret d''Elles parlen', drama basat en la novel·la de Miriam Toews, Mark Weingarten, James Mather, Al Nelson, Chris Burdon i Mark Taylor que es van donar a 'Top Gun: Maverick' el seu únic Oscar al millor so, i Ruth I. Carter, que va ser reconeguda amb el premi al millor disseny de vestuari per 'Black Panther: Wakanda Forever'.

El premi al millor documental va ser per a 'Navalny', film dirigit per Daniel Roher centrat en el líder de l'oposició al president rus Vladimir Putin. A més, l'Oscar a la millor cançó original va ser per a 'Naatu Naatu', tema de la pel·lícula 'RRR', composta per M.M. Keeravaani i Chandrabose.