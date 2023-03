L'escriptor japonès Kenzaburo Oe, guardonat amb el premi Nobel de Literatura el 1994, ha mort aquest dilluns als 88 anys d'edat per causes naturals. "Va traspassar de mort natural la matinada d'aquest 13 de març", ha informat l'editorial Kodansha en un comunicat, on afegeix que ja s'ha realitzat un funeral familiar.

L'escriptor, un dels més importants novel·listes japonesos contemporanis, va nàixer en 1935 a la prefectura d'Ehime i va estudiar Lletres Franceses a la Universitat de Tòquio. Així mateix, va destacar pel seu paper actiu en la generació democràtica de la postguerra, oposant-se al militarisme i defensant el pacifisme. El 1958 va acabar la seva primera novel·la, 'Arrancad las semillas, fusilad a los niños', ambientada en els temps de guerra, la qual es va convertir en un dels seus títols més coneguts. Anys més tard, el 1994 es convertiria en el segon japonès --i últim de moment-- a aconseguir el premi Nobel de Literatura, "per la seva força poètica", després que Yasunari Kawabata obtingués aquest guardó el 1968.