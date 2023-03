Si l’any passat el FABA, el Festival Artístic del Barri Antic de Manresa, va consolidar la seva proposta amb una programació molt pop, aquesta vegada el mateix equip organitzador assenyala que la setena edició, que tindrà lloc del 7 al 13 de maig a l’Anònima, destaca per oferir «el cartell més trencador i arriscat fins ara». Així, Yolanda López va convidar tothom a «venir a descobrir les propostes, perquè el nostre objectiu és destapar el què és desconegut. Que tothom vingui amb la ment oberta i descobrirà artistes dels quals després potser serà fan. A mi m’ha passat».

Hi haurà una jornada inaugural de luxe, el diumenge 7 de maig, amb l’artista alternativa vigatana Núria Graham, que enmig de la seva gira internacional presentarà al FABA el disc Cyclamen; i el grup manresà Puput, que presentarà en exclusiva el seu quart disc. I també es presenten com a caps de cartell de la jornada central del dissabte 13 de maig l’artista caribeny resident a Los Angeles, Dorian Wood, que oferirà una performance carregada de crítica i expressivitat compromesa amb el col·lectiu LGTBIQ+; la carismàtica madrilenya Maria Escarmiento, que farà ballar amb el seu disc Cosas de Brujas; el trio valencià Margarita Quebrada, que sedueix amb música postpunk; Pol Batlle, que ja va ser al FABA del 2019 en una recordada actuació amb Ljubliana & the Seawolf i hi tornarà amb el seu projecte en solitari, acompanyat per la veu de Rita Payés; i els lleidatans Selva Nua, que han debutat amb un disc, Nuvolosa, de pop nostàlgic.

Al seu costat hi haurà tres artistes manresans: Aèria, que repeteixen amb la seva experimentació sorollista per presentar el seu primer treball, Sactuary; 85 Primera, dos manresans units pel hip hop; i Lacuna, un grup de dansa format expressament per al FABA, que hauran estat fent creació durant la setmana. Tots plegats seran els puntals d’una jornada amb més de 12 hores de cultura, música, gastrnomia i art.

El FABA és molt més que un festival que aplega artistes «interessants per a la ciutat» que no tenen cabuda en els circuits habituals. Així, també integra propostes locals i emergents, acompanya projectes en procés de creació i també produeix els seus propis projectes. I això ho fa des d’un espai que s’ha fet seu des de l’inici, l’Anònima, i implicant-hi el seu entorn més proper, amb l’objectiu de dinamitzar el Barri Antic. Per tirar endavant el festival, compten de nou amb Mahou com a principal espònstor i una munió de col·laboradors. Ara que la proposta ja està consolidada, i formalitzat l’acord amb l’Ajuntament de Manresa de destinar espais de l’antic recinte fabril a la creació de cultura transformadora, ahir tant la regidora de Cultura, Anna Crespo, com la regidora de Barris, Núria Masgrau, es van felicitar per «caminar conjuntament» amb l'equip del FABA.

Crespo va voler subratllar que l’equip del FABA, format per una vintena de persones, «treballa tot l’any per teixit aliances» i que aquesta edició «ha de marcar la diferència». També des del FABA es va destacar que la proposta està en transformació: «l’equip s’ha ampliat i professionalitzat, i hi confluïm moltes generacions que tenim punts de vista diferents, tant en les formes d’entendre el món com en els gustos. I això es nota en el cartell», va afirmar Paula Serrano, que va afegir que, sentint-se a l’Anònima com a casa, esperen poder ocupar els espais que els cedirà l’Ajuntament un cop s’acabin les obres, el 2025

El FABA oferirà festa, però no només, perquè escull curosament propostes que provoquin reflexió. Així, a l’espai de creació de la llotja s’ha convidat «un grup més reduït d’artistes visuals i plàstics, per tal de fomentar connexions entre ells, sobre com habitem els espais», va destacar Luana Roca, integrant del FABA. El manresà Rovira Casas, ja amb llarga trajectòria, s’estrenarà exposant a la seva ciutat, i també hi haurà Alex Arpa, Gal, Julita Rodríguez i La Costumista.

Entre setmana els garatges de l’Anònima acolliran cada vespre una proposta, i a les tarda es podran visitar les exposicions obertes al públic, i altres activitats com la presentació del companyia de dansa contemporània Lacuna, que actuarà en la jornada central; el taller i debat de La Llum de l’Anònima; i l’arrencada del projecte comunitari Buit Infinit, guanyador de les propostes sorgides al Laboratori de Creació Transformadora, que s’estendrà durant tot l’any.

La regidora Crespo va posar en valor aquestes propostes d’entre setmana, perquè «ens posen en contacte amb la joventut, que és el primer cop que fa un concert, una exposició, una presentació... Són un altaveu». Eduard Cobo hi gravarà una peça de poesia en directe, La Crica experimentarà amb l’art del circ, Shana recordarà amb música els seus orígens; les manresanes Alex & Anna presentaran Albor, un joc de disciplines artístiques; RR, l’artista manresà Roger Rovira, debutarà amb punck fosc i garage afilat; i Nímia Vratislava, nom darrera del qual s’amaga Marc Torregrossa (Puput), farà viatjar per la new-wave i el post-punk.