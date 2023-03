El Govern ha presentat aquest dimarts la campanya ‘Provem-ho en català. Molt per parlar, molt per viure’ que recupera i actualitza la figura de la Queta. En el marc de les accions per fomentar la llengua catalana, el Departament de Cultura impulsa una acció de sensibilització per modificar “actituds lingüístiques” i incrementar l’ús de la llengua catalana entre la ciutadania. Per fer-ho possible s’ha traslladat a l’actualitat la protagonista de la campanya de 2005 ‘Dona corda al català’. La nova versió de la Queta vol ser un personatge d’animació que representa la diversitat de la societat catalana de 2023 “amb moltes veus i formes de parlar la llengua”.

Els objectius de la nova campanya de Cultura són reforçar els valors de cohesió i tolerància associats a la llengua catalana perquè tots els ciutadans, amb independència de la seva llengua habitual, la percebin com una llengua compartida; motivar els ciutadans per tal que, partint de l’ús lingüístic de cadascú, facin petits gestos d’increment d’ús, tant si ja el fan servir habitualment com si només el fan servir esporàdicament o en poques ocasions; i diluir o reduir els prejudicis sobre la llengua de l’interlocutor a partir del seu aspecte o ocupació, facilitant la percepció que emprar més el català és un bé col·lectiu. La campanya, amb una duració prevista de dos anys, tindrà diferents fases. En la primera es farà públic l’espot animat amb la cançó interpretada pels integrants de The Tyets Oriol de Ramon i Xavier Coca, la cantant de Koers Kelly Isaiah i les integrants de Marala Tio Sandra Monfort, Clara Fiol i Selma Bruna. També s’ofereix un web amb recursos per mantenir i aprendre la llengua. Al llarg dels dos anys que s’allargui la campanya es presentaran noves Quetes personalitzades i es faran accions arreu del territori. Així es donarà a conèixer la Queta de l’àmbit sanitari, la que juga a videojocs o l’estudiant. De fet, a l’espot ja es pot veure la Queta en diferents àmbits per demostrar que “es pot parlar en català en totes les situacions”. Un personatge “entranyable” En una atenció als mitjans, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha defensat que s’ha recuperat una figura que a molts els porta records “entranyables”. Ha concretat que mentre que el 2005 “era una sola veu, amb una sola forma i representava una única manera de veure les coses” ara es presenta una nova Queta “que no cal donar-li corda si no que té un botó”. Garriga ha explicat que la nova Queta té mans i braços i que encarna molts personatges amb diferents “accents” per representar la pluralitat de la societat catalana de 2023. Pel que fa a les recomanacions per a protegir el català en què incidirà la campanya, Garriga ha explicat que es recomanarà “parlar sempre en català”. “Dirigir-te inicialment en català sempre i mirar de mantenir-lo”, ha apuntat.