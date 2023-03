Fa cinc-cents anys, en la primera meitat del segle XVI, es van materialitzar importants corrents de pensament humanista, religiós i polític que van significar la transformació d’Europa. Després d’un període de relativa estabilitat, actualment el projecte europeu i els seus valors tornen a ser objecte de reflexió. En aquest context i coincidint amb la cloenda de l’Any Ignasià que ha tingut lloc a Manresa, Diplocat proposa una reflexió sobre la vigència d’aquest llegat amb un acte d’accés lliure que tindrà lloc el proper dijous, 23 de març, a les 18 hores, a l’Espai Plana de l’Om.

L’acte, presentat per Miriam Diez Bosch, directora de l’Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura (URL), durà per títol “El llegat de la reforma protestant, 500 anys després”. La benvinguda institucional anirà a càrrec de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i la secretària general de DIPLOCAT, Laura Foraster Lloret. A continuació, l’advocat, escriptor i mecenes Antoni Gelonch farà una xerrada per situar el tema. Finalment, tindrà lloc una taula rodona internacional per comparar tres models de presentació de les figures de la reforma al públic actual: l’Erasmus House de Brussel·les, representat per la seva directora Zahava Seewald; la Fundació de Memorials de Luter, representada per Tobias Espinosa; i la Cova Ignasi de Loiola de Manresa, representada pel fundador del Camí Ignasià, Josep Lluís Iriberri. El director executiu del projecte Manresa 2022, Albert Tulleuda, dirà unes paraulaues per cloure l’acte. Tant a l’inici com al final de l’acte actuarà el conjunt Schola Gregoriana de Catalunya, amb un repertori marcadament ignasià.

El passat mes de novembre, DIPLOCAT ja va col·laborar en l’organització del Fòrum Internacional Multireligiós Cruïlla de Camins, que va convertir la capital del Bages en capital religiosa mundial durant tres dies. La trobada va ser l'acte culminant de Manresa 2022, l'efemèride que l’any passat va commemorar el 500 aniversari de l'estada d'Ignasi de Loiola a Manresa, on va escriure els seus exercicis espirituals.