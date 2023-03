L'Escolania de Montserrat crearà un segon cor de cambra que estarà format per nois i noies d'entre 17 i 24 anys, fet que el convertirà en el primer mixt de l'abadia. El seu director serà Pau Jorquera, actual sotsdirector musical de l’Escolania, i els integrans seran estudiants de música, de cant, de direcció o de disciplines relacionades.

Segons expliquen els responsables del monestir en un comunicat, tot i que els i les integrants d'aquest cor no professional seran més grans que els del masculí, "podran ser considerats igualment escolans i escolanes, aniran vestits amb saia i roquet, i quedaran inscrits en el llibre oficial de vesticions".

La nova formació cantarà un cap de setmana al mes i ho farà intercanviant-se amb l’actual Escolania de Montserrat. D'aquesta manera, diu el monestir, quan canti el segon cor, "els escolans actuals descansaran i podran passar més temps amb les seves famílies". L'abadia també remarca que "engegant aquesta iniciativa històrica, que ja ha estat aprovada per la comunitat benedictina de Montserrat, l’Escolania es mostra sensible a la incorporació de noies i a les realitats familiars i socials de les famílies que formen part del cor tradicional".

El nou cor participarà dels actes litúrgics del Santuari, com fa habitualment l’Escolania, i cantarà la Salve Regina i el Virolai i a l’ofici de Vespres de dissabte, i a la Missa Conventual de diumenge. "Les noies i els nois que el formin tindran l'oportunitat de cantar a la litúrgia de Montserrat i de formar-se en diversos aspectes relacionats amb la tècnica vocal, la vivència espiritual, l’entorn natural o la cultura, a través d’activitats organitzades per persones vinculades a l’Escolania i a la comunitat benedictina", destaca el comunicat difós des de Montserrat.

Les primeres audicions per escollir-ne els membres, a final de maig

La voluntat del Monestir és que aquest nou cor de cambra comenci a cantar a partir del curs vinent, 2023-2024. Per formar-ne part, anualment es farà una selecció de cantaires mitjançant unes audicions. Les primeres seran els propers dissabtes 27 de maig i 3 de juny de 2023. Els aspirants hauran de complir els requeriments de formació següents: bon nivell de lectura musical, experiència en cant coral, ser sensibles al fet religiós cristià i també es valorarà positivament que estiguin cursant estudis de cant. Els qui hi estiguin interessats poden demanar informació a través de l’adreça de correu-e escolania@escolania.cat.