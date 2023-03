Alguns dels futurs relats d'Empar Moliner sorgiran al Bages. La cèlebre escriptora s'ha traslladat a viure a una masia de Castellbell i el Vilar, segons ha explicat a través d'un conjunt de fotos al seu perfil d'Instagram. L'autora de T'estimo si he begut i Feli, esthéticienne ha compartit a les xarxes el procés d'adequació de la seva nova residència, on espera convertir "una porquera en un estudi màgic per escriure".