L’actor nord-americà Lance Reddick ha mort als 60 anys a tot just uns dies d’estrenar la seva última pel·lícula, la quarta entrega de la franquícia ‘John Wick’, que protagonitza Keanu Reeves. Reddick tenia un paper destacat a la pel·lícula, però és especialment conegut pels seus papers en sèries de televisió com la mítica ‘Fringe’, que es pot veure a HBO Max, i una altra sèrie que ha fet història en el sector, ‘The wire’, on va interpretar el tinent de policia de Baltimore Cedric Daniels.

Segons ha avançat ‘Variety’, l’actor va ser trobat mort a casa seva a Los Angeles divendres al matí, probablement per causes naturals però encara no determinades. Reddick tornava a encarnar en la nova entrega de John Wick el personatge de Caront, el conserge d’hotel que ajuda el protagonista al llarg de la saga, i havia de rodar amb Ana de Armas una pel·lícula inspirada en ‘Ballerina’ El primer paper important de Reddick a la televisió es va produir en la temporada 4 del drama carcerari d’HBO ‘Oz’ el 2000. El 2008 es va embarcar en la producció de ‘Fringe’, la sèrie de ciència-ficció creada per J. J. Abrams, Alex Kurtzman i Roberto Orci i on interpreta Phillip Broyles, el cap d’una agència especial del Govern dels EUA, la Divisió Fringe, que investiga activitats paranormals que afecten el terrorisme més tecnològicament avançat i planteja l’existència de mons alternatius a través dels quals es pot viatjar.