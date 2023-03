L'actriu i presentadora Laura Valenzuela ha mort aquest divendres als 92 anys a l'hospital madrileny de la Princesa, on va ingressar dimecres passat, segons ha informat a EFE el seu representant.

Rocío Laura Espinosa López-Cepero, així és com es deia veritablement la presentadora, va néixer a Sevilla el 18 de febrer de 1931 i va començar la seva trajectòria artística molt jove al món del cinema. En pocs anys es va convertir en una de les cares més populars de la petita i la gran pantalla.

Protagonista de pel·lícules com 'La violetera', 'Aquellos tiempos del cuplé' o 'Soltera y madre en la vida', Valenzuela va ser un dels primers rostres de TVE, on a més de presentar també cantava i ballava.

Al costat de Sofia Loren i Alain Delon

Casada amb el conegut productor de cinema José Luis Dibildos des del 1971, l'actriu també va desenvolupar la seva carrera a l'estranger, on va treballar amb estrelles de la talla d'Alain Delon a 'El tulipán negro' el 1964, o amb Sofia Loren a 'Madame Sans- Gene' el 1961. També va compaginar la seva carrera al cinema amb mítics programes com 'Galas del sábado', amb Joaquín Prat com a parella professional a la petita pantalla.

Al marge de la tele durant 20 anys

Va ser el 1971 quan Laura Valenzuela va decidir retirar-se després de passar per l'altar per dedicar-se a la seva família, ja que només sis mesos després del casament naixia la que ha estat la seva única filla, Lara.

No seria fins gairebé 20 anys després, el 1990, quan la presentadora va tornar a la feina a Telecinco, on va presentar '¿Dígame?', 'Se acabó la siesta', 'Date un respiro', 'Las mañanas de Tele 5' amb José María Íñigo o 'Mi querida Espanya'. Posteriorment, va tenir diferents aparicions a TVE, on va presentar'Mañanas de Primera', 'Entre tú y yo' i la Gala del 50è aniversari de la cadena pública.

El 2012 va recollir el premi de l'Acadèmia de Televisió a tota la seva trajectòria professional. Finalment, i després de 52 anys de carrera, es va retirar dels focus i de la vida pública per gaudir de la família.