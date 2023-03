L’avi Arboix, industrial i burgès de la puixant i convulsa Barcelona de principis del XX, va comprar la fàbrica de filats i teixits de cotó de Puig-reig que després va dirigir el seu fill. Era la Catalunya dels telers a la vora del riu, de les tensions socials de la capital, de les grans mansions de les classes adinerades. La Catalunya on l’escriptor Roger Bastida situa l’acció de la novel·la Sota l’ombra de la washingtònia. El narrador puntualitza que la petita localitat està situada «entre Berga i Manresa». I just allí, el 2 d’abril, hi anirà Bastida per prendre part en la Festa de la Novel·la Històrica. Una cinquena edició amb altres grans noms del gènere en el cartell, com Coia Valls, Care Santos, Alfred Bosch, Laia Perearnau i Màrius Serra.

«Els autors de gènere històric tenen molt bon rotllo entre ells i desprenen molt bon rotllo amb els lectors», explica Montserrat García, una de les responsables d’un projecte que implica la biblioteca, l’Ajuntament i les llibreries Montserrat i Vella. «El dia de Sant Jordi, els escriptors van atabalats, firmen un llibre rere un altre, quan venen a Puig-reig es barregen uns i altres, departeixen amb la gent, signen exemplars amb tranquil·litat», afegeix García. La festa va néixer per un suggeriment de Jordi Matilló, recorda Jesús Subirats, regidor de Cultura del consistori. «Els templers, les colònies textils, ... vosaltres teniu molta història, us hauríeu de plantejar de fer una trobada de novel·la històrica», va proposar l'escriptor i, com tota bona idea, va ser entomada amb aquell punt d’alegre insensatesa necessari sovint per reeixir. EL PROGRAMA 10:30 h. La Sala. Taula rodona «Quin pes té la història de Catalunya en les vostres obres?», amb Rosa Serra, Josep Artero, Alfred Bosch i Roger Bastida, moderada per Jordi Matilló. 11:00 h. Plaça de l’Olivera. Activitat infantil. Màrius Serra presenta «Les aventures de la Napeu», i la il·lustradora Roser Calafell dibuixa en directe. 12:00 h. Plaça Nova. Entrega de premis el 5è Concurs de Relats Breus, amb la participació del Grup Infestum. 12:00 h. La Sala. Taula rodona «Aneu a la recerca de la novel·la o la novel·la us surt al pas?», amb Laia Perearnau, Care Santos i Coia Valls, moderada per Jordi Matilló. Durant tot el matí, a la Plaça Nova, venda i signatura de llibres. 17:00 h. Colònia Pons. Passejada pel passat textil de Puig-reig. Roser Rojas Simats llegirà fragments del llibre El silenci dels telers, d’Assumpta Montellà, en els llocs més emblemàtics de la colònia. Rafel Nadal, Sílvia Tarragó, Martí Gironell i Jordi Cussà són alguns dels autors que han passat al llarg dels primers quatre anys per Puig-reig no a presentar la seva novel·la sinó a reflexionar sobre l’ofici. «Ens agrada que parlin de com es fa l’obra», apunta Subirats, «i per això tracten qüestions com la construcció de personatges o la creació del llibre». Enguany, les dues taules rodones programades versaran sobre el pes de la història de Catalunya en les novel·les, una, i la recerca de temàtiques, la segona. Un espectacle infantil a càrrec de Màrius Serra -durant el qual la il·lustradora Roser Calafell farà un dibuix en directe que després se sortejarà entre els nens- i una passejada per la Colònia Pons amb Roser Rojas recitant passatges d’El silenci dels telers, d’Assumpta Montellà, completen el programa d’una trobada literària oberta a tothom, gratuïta i que no demana inscripció prèvia. Transcendint els límits de la ficció, enguany també hi seran Rosa Serra i Josep Artero dos historiadors que han publicat l’esplèndid Puig-reig i la seva gent en temps de la Segona República. «Hi ha col·laborat molta gent, cedint fotografies i documents, aportant testimonis, ...», indica Subirats.