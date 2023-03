Queda un mes per Sant Jordi i arreu del país es programen presentacions de novetats que darrerament han sortit dels forns editorials. La Catalunya central aplega un grapat d’actes per poder escoltar els autors parlar de les seves obres.

El malaurat accident mortal de la mina de Súria va fer ajornar tota l’activitat prevista al poble fa ara una setmana, i la presentació que havia de fer Andreu Claret de París érem nosaltres (Columna), darrer Premi Ramon Lull, s’ha deixat per al 29 d’abril. Demà (19 h), però, l’autor parlarà de la novel·la de tall autobiogràfic sobre l’exili, viscut amb els seus pares bagencs, a la llibreria Sense Paraules, de Berga. La presentació anirà a càrrec d’Anna Parcerisa i Jaume Farguell. Altres cites de Claret amb el territori central seran el 28 de març a Manresa (Llibreria Parcir, 19 h) i dos dies després a Sallent (Biblioteca, 19 h).

Avui, a les 19 h, a la Llibreria Parcir de Manresa, dos autors de gènere negre presentaran les seves novetats. Sebastià Bennasar parlarà de Quinqui connection (Llibres del Delicte), una història de baixos fons mallorquins. Per la seva part, l’osonenca i veïna de Manresa Irene Solanich ho farà del recull de contes Eixavuiros (Ed. Xandri), en cadascun dels quals hi ha almenys un crim.

Al mateix establiment, demà a les 12 h, Úrsula Cator i Xavier Sangenís, parlaran de l’àlbum il·lustrat infantil La mama se n’ha anat a la lluna (Parcir). La presentació anirà a càrrec de Pep Duran. Una part de l’import de la venda del llibre es destina a l’ONG Pallassos sense Fronteres.

També a Manresa avui (19 h), concretament a la Biblioteca Ateneu Les Bases, l’il·lustrador bagenc Joan Turu explicarà què hi ha al darrera d’Aprenent de pare (Bindi Books), on text i dibuix s’uneixen per passar revista a la transformació personal que comporta la paternitat. L’autor conversarà amb l’editora Cristina Feliu.

Per la Catalunya central passen avui dos dels autors més populars de la literatura catalana. Empar Moliner tractarà a les 18.30 h sobre Benvolguda (Columna), obra guanyadora del Llull del 2022, a la sala antiga biblioteca de Castellbell i el Vilar, la localitat bagenca on ara resideix. Xavier Bosch presenta 32 de març (Univers) a la Biblioteca Central (19 h) d’Igualada. Ambdós títols expliquen històries d’amor: en el cas de Moliner des de l’òptica d’una dona que arriba a la cinquantena i sap que el seu marit s’enamorarà d’una noia més jove; la de Bosch té lloc a París i la fraternitat s’esdevé entre dues dones de diferents generacions d’una mateixa família.

La Llibreria quatrecantons de Berga acull avui (18.30 h) la presentació de Berguedà (Alpina), una guia excursionista d’Alfons Brosel i Sergi Brosel de la col·lecció Els camins de l’Alba, que proposa 20 itineraris per a totes les edats.

De cara a dimarts, cal anotar dues presentacions més. El musicòleg Oriol Pérez parlarà de Bach en temps de pandèmia (Dinsic), acompanyat de Manel Ribera i Miquel de Palol, a la Parcir (19 h). I a la Biblioteca Central d’Igualada (19 h), el periodista Vicenç Lozano exposarà les claus de Vaticangate (Pòrtic), una investigació sobre el complot de la ultradreta contra el papa Francesc.