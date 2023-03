Una desena de persones s’han reunit per tornar a pintar el mural d’Agustín Rueda en homenatge els 45 anys del seu assassinat. Pintat per primer cop el 2003 pel col·lectiu Hèlios i restaurat posteriorment, ara, l’Associació Amics Agustín Rueda, l’Ateneu Rocaus i la CGT tornen a pintar-lo. A través de la pintura que encara queda al mur i unes fotografies es guien per restaurar els colors originals.

L’anarquista Sellentí va morir assassinat el 14 de març del 1978, ara fa quaranta-cinc anys de la seva mort i, la seva família ho ha volgut homenatjar a través del mural, amb un vermut i un dinar on s’han inscrit unes quaranta persones. La vida d’Agustín Rueda va ser molt activa, es va implicar amb el poble de Sallent de diferents maneres.

Va muntar un club juvenil, una biblioteca i, fins i tot un equip de futbol anomenat DynamoERT. Agustín Rueda va ser també el responsable de la Vaga i tancament de miners de Sallent per lluitar pels seus drets. Exiliat a França, Perpinyà li van parar una trampa i va ser empresonat. Escapà de presó i al cap de poc va morir assassinat. Això va passar fa quaranta-cinc anys i, ara a Sallent li reten homenatge.

A les onze han començat escombrant la paret i humitejant-la per netejar-la i fer que la pintura s’hi enganxes millor i, posteriorment han començat a donar color al mural on de mica en mica s’hi han anat afegint més voluntaris.

Amics d’Agustín Rueda també s’han acostat per homenatjar-lo com Antonio Tiral que explica com “aquest mural representa tot el què és ell, una gran persona, representa molt.” O amics més llunyans com Antonio Horta que ha vingut des de Perpinyà, lloc on va conèixer a Agustín Rueda, “tenia moltes ganes de fer coses i, avui hem vingut a homenatjar-lo”.

Restaurant el mural, Jèssica Parra, neboda d’Agustín Rueda destaca que: “és una cosa maca poder restaurar el mural i veure les diferents edats involucrades com la gent jove que tot just comença a pujar ara i que no el coneixien o els amics que han vingut de Perpinyà”. Diferents persones de diferents edats han col·laborat de forma voluntària a la restauració d’aquest mural i d’una manera homenejar a Agustín Rueda.

“Omple molt, és un orgull veure tota aquesta gent involucrada, sobretot gent que no el coneixien.” Maria Rueda germana d’Agustí Rueda, amb ulls d’emoció ha contemplat com el mural ha tornat a agafar color de nou i la cara del seu germà està tornant a tenir presència al mur i no cau en l’oblit.