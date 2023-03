El Consell de Ministres ha aprovat aquest dilluns per segon any consecutiu el Bo Cultural Jove de 400 euros per als 500.000 joves que compleixen 18 anys el 2023. I aquest any inclou els toros després de la sentència del Tribunal Suprem anul·lés l'exclusió d'aquesta activitat de l'ajuda a instàncies de la fundació Toro de Lidia. En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la ministra portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha afirmat que l'ajuda suposa "un estímul perquè la joventut s'apropi a la cultura i generi hàbits de consum". Segons ha detallat, dels 400 euros, es poden dedicar fins a 200 a espectacles vius, patrimoni cultural i arts audiovisuals. I en aquest paquet s'inclouen els "espectacles taurins".

Es podran gastar 100 euros més en béns culturals, que poden ser llibres, revistes, premsa, videojocs o discos. I, finalment, els 100 euros restants són per dedicar al consum digital. És a dir, subscripcions a plataformes culturals. El bo de 400 es podrà gastar en el termini màxim d'un any des que es concedeix l'ajuda a través d'un únic pagament en un format de targeta prepagament virtual nominal. I actualment hi ha 3.000 empreses i institucions adherides a l'ajuda. Segons ha explicat la portaveu, el Bo Cultural Jove és compatible amb qualsevol altra subvenció, ajuda o ingrés procedent d'altres administracions públiques.