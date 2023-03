El Festival Espurnes Barroques ha presentat aquest dilluns la programació d'una sisena edició que veurà el naixement de l’Orquestra del Miracle, sota direcció de Juan de la Rubia. El certamen se celebrarà durant quatre caps de setmana, del 12 de maig a l’11 de juny, i es dedicarà al binomi entre la natura i la dansa. Nascut el 2018 en el territori devastat pels focs de feia vint anys (a les comarques del Bages, Solsonès, Segarra i l’Alta Anoia), el festival recordarà, precisament, el 25è aniversari dels grans incendis de la Catalunya Central. Amb una vintena de propostes en municipis de la Catalunya Central que han preservat un patrimoni escultòric i arquitectònic únics del període barroc, l’Espurnes Barroques abordarà els contactes entre el barroc i el minimalisme i farà commemoració de l’Any Rector de Vallfogona, el més gran poeta barroc en llengua catalana. La programació, amb el lema "Natura en dansa" tindrà 17 concerts, 12 dels quals produccions pròpies. Amb aquesta edició, el festival superarà el centenar de concerts programats des que es va crear el 2018. Del fet, el territori Barroc ha passat dels 9 municipis, 13 concerts i 60.000 euros de pressupost de la primera edició, als 24 municipis, 17 concerts i 285.000 euros d’enguany. Un salt pressupostari, geogràfic i programatiu que ja van consolidar en l'edició de l'any passat, vinculada a la figura de sant Ignasi.

El festival proposa al públic un viatge per la transició que fa un bosc des que es crema fins que torna a rebrotar. Per fer-ho generarà un recorregut invers al que fa la naturalesa: el primer cap de setmana s’articularà al voltant del foc, el segon al voltant de la fusta, el tercer al voltant del brot i el quart al voltant de la llavor. Com a inici i final, i com a epítoms de la dansa barroca, hi ha programades la integral de les Suites orquestrals de J.S. Bach, repartides entre el concert inaugural (el 13 de maig a Sant Ramon, amb el Bach Collegium Barcelona) i el concert de cloenda (l’11 de juny als Prats de Rei, amb Vespres d’Arnadí), que emmarcaran 6 propostes dansades de diversos gèneres i estils.

Enguany, l'Espurnes Barroques recorrerà 24 municipis de les comarques del Solsonès, el Bages, la Segarra i l’Anoia que han preservat un important llegat barroc. A banda de Vallfogona de Riucorb, per sumar-se a la commemoració dels 400 anys de la mort del rector de Vallfogona, Francesc Vicent Garcia, aquest 2023 el festival incorpora cinc municipis més: Els Prats de Rei, Odèn, Navàs, El Pont de Vilomara i Sant Ramon. La resta de municipis on hi haurà activitat d’Espurnes Barroques (siguin concerts o activitat social i educativa) són: Manresa, Solsona, Torà, Pinell de Solsonès, Estaràs, Súria, Pinós, Sant Mateu de Bages, Riner, Cervera, Guissona, Sant Llorenç de Morunys, Pujalt, Sant Joan de Vilatorrada, Cardona, Santpedor, Fonollosa, Igualada i Sant Guim de Freixenet.

L'Orquestra del Miracle

Amb una vintena de músics de diferents edats, l'Orquestra del Miracle neix com un conjunt instrumental amb vocació internacional impulsat per la Fundació Espurnes Barroques que tindrà com a seu el Santuari del Miracle. Els músics faran els assajos en aquest entorn privilegiat i cada concert tindrà un artista que crearà una proposta per vincular l'orquestra amb el públic. En el seu debut, el dissabte 3 de juny, la lloberenca Marta Ricart serà l’encarregada de plasmar plàsticament el projecte musical, amb l’obra mural El so als ulls. La producció d’estrena de l’Orquestra del Miracle farà un recorregut pels diversos estils de barroc europeu (J.S. Bach, A. Vivaldi, G. F. Händel…), amb voluntat de contribuir també a la difusió musical del patrimoni propi. El concert comptarà amb la veu de la soprano Marta Mathéu. El director Juan de la Rubia ha explicat que volien crear una orquestra “eficaç” que tingui el màxim “nivell”. “Tenim els músics però encara no els hem pogut ajuntar. És molt important tenir la seu al Santuari del Miracle. Ens atrau estar vivint en aquest entorn”, ha comentat. A banda del valor simbòlic i emocional, De la Rubia espera que es connecti més amb el públic.

Els dos primers caps de setmana: del foc a la fusta

El primer cap de setmana (12 a 14 de maig) estarà centrat en el foc i la fusta cremada, amb un concert a l’entorn calcinat de les Tines de la Vall del Flequer amb el Bachcelona Consort. En el concert d’obertura del festival, al Santuari de Sant Ramon, s’hi podran escoltar les Suites orquestrals 1 i 3 de J.S. Bach, acompanyades d’una estrena estatal de Bernat Vivancos i d’un encàrrec al jove compositor igualadí Pol Requesens.

El segon cap de setmana (20 i 21 de maig) es focalitzarà en el paper de la fusta com a material i eina de creació artística. L’escultor, artista i fuster Pep Aymerich ha construït a l’interior de l’església de Sant Pere de Matamargó un sisè retaule per mostrar l’estructura oculta del retaule major. El cap de setmana del 20 de maig elfFestival també proposa un dissabte de gènere per reivindicar el menyspreu i oblit de la dona al món barroc amb el concert Ave Eva a Vergós Guerrejat, i l’espectacle Plebeyos bailes i una conferència de Maria Garganté a Súria.

El tercer i quart cap de setmana: del brot a la llavor, amb una orquestra nova

El tercer cap de setmana (2 a 4 de juny) se centrarà en els brots, en el néixer i el renéixer. El festival començarà a Vallfogona de Riucorb, actuant per primer cop a la província de Tarragona, per estrenar-hi un espectacle que posarà música a la vida del Rector de Vallfogona, el més gran poeta barroc en llengua catalana. També acollirà dues produccions pròpies més: un espectacle que combina barbershop i barroc a Castelltallat, i un concert a Guissona amb l’Acadèmia 1750 i el seu nou director Gilles Colliard, que comptarà amb la col·laboració dels alumnes del Conservatori de dansa de l’Institut del Teatre i un projecte d’inclusió social i artteràpia. L’element central del tercer cap de setmana, però, serà el naixement de l’Orquestra del Miracle dirigida per Juan de la Rubia. El quart i últim cap de setmana (11 i 12 de juny), el festival es clourà amb la llavor de protagonista per explicar com, a partir de la percussió, es poden obrir les llavors d’un nou bosc. El darrer concert, en oposició al primer, són les Suites orquestrals 2 i 4 de Bach, que s’interpretaran a Prats de Rei, un dels municipis que enguany se suma a la programació del certamen.

La dansa, les arts plàstiques i la gastronomia

La dansa és l’altre element puntal de la sisena edició d’Espurnes Barroques. El festival no només portarà algunes de les millors formacions musicals del país, sinó també diverses propostes de dansa barroca, clàssica, contemporània i flamenca. Les actuacions de dansa tindran molta presència als primers concerts del festival i aniran desapareixent a mesura que reneix el bosc cremat per cedir el protagonisme a la natura. El darrer cap de setmana, la dansa es traslladarà al videoart, en una proposta a Sant Llorenç de Morunys, i a un vol de falcons, que volaran al so del clavicèmbal d’Inés Moreno-Uncilla que estrenarà una composició de Joan Magrané a Canalda.

Per primera vegada, Espurnes Barroques es llança també al terreny de les arts plàstiques, amb una instal·lació de Marina Berdalet i Frances Bartlett (art amb fum) que es podrà veure a Solsona del 12 al 21 de maig, i amb els encàrrecs a Pep Aymerich i Marta Ricart.

Com sempre, totes les activitats comptaran amb tastos gastronòmics inclosos en el preu de l’entrada, que fan èmfasi en el valor del producte de proximitat. És per això que la Fundació Espurnes Barroques continua apostant per la creació de productes –sobretot gastronòmics– al voltant del festival. Si l’any passat llançava la cervesa La Barroka (feta amb La Pirata Brewing), enguany estrena una infusió pròpia, la Bassadòria (feta amb Cafès Gener); l’olor pròpia del festival: l’Essència d’Espurnes (feta amb EssènciesCat), que portarà l’olor de bosc a dins de les esglésies, i la neula de l’orquestra (feta amb El Rosal), que acompanyarà la formació en les seves actuacions fora del festival.

Les activitats socials i educatives guanyen pes

L’edició 2023 del Festival ha programat més d’una cinquantena d’activitats socials i educatives en paral·lel als concerts, en una aposta ferma per acostar la cultura a diversos col·lectius sensibles. Per això es desplega un nodrit programa educatiu a diverses escoles, es fan accions socials en llars d’avis i es treballa en col·laboració amb diversos col·lectius que atenen persones amb diversitat funcional, com l’Associació Alba, l’Associació Amisol o la Fundació Ampans.

L’any passat, les accions del Festival Espurnes Barroques van arribar a més de 4500 persones i enguany es preveu augmentar la xifra. El festival Espurnes Barroques ofereix quatre tipus d’abonaments. Les entrades i abonaments es poden comprar a partir d'aquest dimarts 21 de març a les 11h del matí, a través de la web www.espurnesbarroques.cat