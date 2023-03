Amb el títol d’Històries de la història, comença a Monistrol aquest diumenge 26 de març els actes que clouran el 22 d’abril amb l’homenatge al monistrolenc Llorenç Soldevila i Balart, mort de manera sobtada el passat 10 de desembre als 72 anys, i la presentació dels dos volums d’historiografia local: Monistrol de Montserrat. Un miler d’anys d’història del qual Soldevila n’ha estat autor conjuntament amb els historiadors Salvador Redó, Josep Batlle i David Blasco.

Aquest diumenge i el dissabte 2 d’abril es faran dues passejades per dos indrets emblemàtics del nucli urbà i històric dirigides per Salvador Redó. La primera a partir de les cinc de la tarda del dia 26 al llarg del nou passeig de la Canaleta amb els vestigis arquitectònics i històrics com a protagonistes: la plaça del Pont, l’antic Palau Prioral de Montserrat, la Bassa del Prior, els molins d’oli i gra, el molí dels Olzina, l’aqüeducte de Cal Pla, l’activitat preindustrial dels paraires i la Font Gran.

Dissabte dia 2 a partir de les 11 del matí, la passejada es farà des de la Plaça del Bo Bo fins a l’Era de Viserta. Un primer eixample urbà consolidat que va prendre cos a partir del segle XVI al voltant del vell camí de Manresa.

Homenatge i història

La vigília de Sant Jordi, dia 22, a les set de la tarda i al casal de can Gibert, es farà l’homenatge a la figura de l’activista cultural i filòleg Llorenç Soldevila i Balart, veritable instigador del llibre Monistrol de Montserrat. Un miler d’anys d’història que malauradament no ha pogut veure imprès a causa de la mort sobtada esdevinguda el 10 de desembre de l’any passat. Cofundador d’Art i Esplai, Soldevila va ser un activista de la catalanitat arreu on el va dur la seva activitat docent a cavall del Bages, Osona i el Maresme però amb forta irradiació arreu dels Països Catalans.

La presentació dels dos volums, unes 850 pàgines en total, que abracen des del segle X al XXI és el corpus de l’homenatge volgut per la família i els amics del finat. Una setmana abans de la mort de Soldevila a casa seva d’Argentona, els autors del treball havien donat oficialment per acabada la feina. Els actes esmentats estan organitzats per l’Ajuntament que és també l’editor dels dos volums. El treball ha estat prologat pel catedràtic i doctor en Història Contemporània, el bagenc Llorenç Ferrer i Alòs.