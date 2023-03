Magikae torna a Gironella sumant un dia més de festival. Nascut l’any passat amb l’objectiu de replicar la mostra que es fa a Tona, a la comarca d’Osona però amb la intenció de fer-lo créixer, el certamen berguedà es farà el primer cap de setmana d’abril (els dies 1 i 2) i amb majoria d’espectacles a l’aire lliure i amb entrada gratuïta.

Segons el regidor de Cultura de Gironella, Lluís Vall, el festival torna «amb ganes de consolidar-se» com un esdeveniment de referència de la màgia a la comarca». El cartell del festival vol transmetre el què representa Magikae creant una il·lusió òptica.

La programació inclou un curs de màgia infantil, espectacles infantils i per a tots els públics. Vall explicava l’aposta clara pel festival que fa el consistori i assenyalava que «a més, també apropem la màgia als centres educatius, amb un espectacle el 29 de març per a l’alumnat de quart, cinquè i sisè de primària de les escoles del municipi».

El programa inclou espectacles en tots els formats, des d’experiències vivencials per introduir la màgia als infants, fins a muntatges on el públic podrà gaudir de diverses tipologies de màgia. El regidor també va explicar que paral·lelament, a la Plaça de la Vila hi haurà un mercat amb mitja dotzena de parades relacionades amb aquesta disciplina.

Només caldrà comprar entrada per al curs de màgia per a infants de 5 a 13 anys (que es farà a l’Espai Santa Eulàlia); per a l’espectacle El domador de puces de Fèlix Brunet, que ja va participar l’any passat en l’estrena del festival (també a Espai Santa Eulàlia); per a ¡Mago lo serás...tu!, del madrileny Héctor Mancha, guanyador del Gran Premi mundial de màgia i per a la gala internacional de dissabte a la nit, amb el mateix Mancha, el belga Sébastien Dethise i Jordi Pota, director del festival. Aquests dos espectacles es faran a l’Espai el Blat. Les entrades (de 2 a 8 euros) ja estan a la venda a magikae.cat

El festival també comptarà amb mags joves i del territori com Àlex Gilabert o Dani Magyk. Segons Pota, Magikae «ensenya que la màgia té moltes més possibilitats de les que coneixem».