L'artista argentí Valentino Laborde, popularment conegut com a Lil Cake, actuarà el pròxim divendres 31 de març a la discoteca Coco Village Manresa, ubicada a les instal·lacions de la històrica discoteca Menfis. Lil Cake és el creador de Mercho, un dels temes més sonats del moment a les emissores radiofòniques i a les xarxes socials.

L'èxit viral acumula més de 49 milions de visualitzacions a YouTube i en els darrers tres mesos des del seu llançament s'ha situat entre les 10 cançons més escoltades Spotify Espanya i entre les 40, a nivell global.

Qui és Lil Cake?

Valentino Laborde, natural d'Argentina, té 19 anys i fa tres que es dedica al món de la música. El 2020 va editar de manera independent 12 temes propis a partir de sons urbans i emmarcats dins de l'estil musical del trap, entre els quals destaquen U.S.A., Siento, Cuarentena i Quererte.

A banda del seu perfil artístic, Lil Cake és conegut per la seva llarga trajectòria com a streamer a Twitch, on parla sobre música i videojocs sota el pseudònim de "Tortita".

«Mercho», un tema viral que no para d'acumular visualitzacions

49 milions de visualitzacions en tres mesos. El tema de l'argentí, escrit també per Nico Valdi i Luck Ra, s'escolta a ràdios, sales d'oci nocturn i, des de fa setmanes, protagonitza vídeos de TikTok. A la plataforma, els usuaris utilitzen el tema com a música de fons en les seves publicacions. L'ús reiterat de la tornada de la cançó l'ha convertit en tot una tendència viral. En aquesta xarxa social, el "Mercho trend" acumula més d'1,4 milions de creacions.

Lil Cake cantarà el tema viral a la sala Coco Village el 31 de març. Abans, però ho haurà fet a Salou, Sevilla, Granada i Barcelona, en les primeres parades de la gira de l'artista argentí per Espanya. En total, el cantant recorrerà la geografia de l'Estat amb 18 concerts. L'últim tindrà lloc a Corunya el 29 d'abril.

Les entrades anticipades per a l'esdeveniment a la sala manresana ja estan a la venda a un preu de 10 euros.