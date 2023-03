Albert Soler, escriptor i periodista de Diari de Girona, del mateix grup editorial que Regió7, presentarà aquest dijous (19 h) al Bar Zamora de Sant Joan de Vilatorrada el seu últim llibre Un botifler en la Villa y Corte (Península). L’acompanyaran per fer tertúlia -i parlar de política, flamenc, tauromàquia... i del seu llibre- l'empresari i escriptor berguedà Xavier Gual, el fundador del Taller de Músics, Lluís Cabrera i el musicòleg manresà Oriol Pérez Treviño. El gestor cultural Pep Garcia en farà el resum final. I pa amb tomàquet amb pernil del bo quan s'acabi l'acte. Això sí, cadascú paga el seu escot del sopar.

Fidel al seu estil satíric i crític, mordaç i a vegades ofensiu, Soler es trasllada a Madrid per a una nova entrega de les seves cròniques punyents sobre la política catalana i espanyola. El llibre, polèmic com l'autor, ja va patir un intent de boicot en una presentació a la llibreria Bernat de Barcelona. A Girona, el va presentar al seu imprescindible Bar Cuéllar, al barri de Vila-Roja.

Com explicava en una entrevista al Diari de Girona i en referència al títol del seu nou llibre "van començar a dir botifler com a insult als qui pensaven diferent, més ben dit, als qui pensaven. Després vaig veure que li deien això a gent com Joan Manuel Serrat, Javier Cercas, Arcadi Espada, la Sardà, la Caballé... I jo vaig pensar, si aquests són botiflers, llavors jo vull que em diguin igual. Botifler no era un insult, sinó tot un elogi, i per tant m’encanta que em diguin botifler, jo ho reivindico". Diu que encara que sigui un llibre escrit a Madrid "m’agrada jugar a la comparació, així que surten els friquis catalans pel mig. Aquest llibre és una barreja de Madrid i Catalunya. Els barrejo, els comparo". I de fet, té molt clar que millor Madrid que Barcelona: "Hi ha joves catalans que agafen l’Ave per anar a Madrid de bon matí, es passen el dia i la nit a la capital i a les sis del matí tornen a Barcelona". La raó?. "Jo crec que el procés hi té molt a veure, perquè la gent està amargada. El que no està amargat perquè la famosa republiqueta no hi és ni se l’espera, està amargat per haver d’aguantar els llacistes. No és que Catalunya hagi estat mai l’alegria de l’horta, però, collons, la gent abans tenia més il·lusions, tenia alegria. El procés i aquesta colla de mangants han acabat fins i tot amb les ganes de divertir-se i viure la vida". I punt.

L'autor

Albert Soler (Girona, 1963) va treballar de periodista en el Punt, en el Nou Diari i en La Vanguardia, abans d'aterrar en el Diari de Girona. Signa les entrevistes de la contraportada, escriu cròniques i des de fa més de quinze anys publica articles d'opinió. Alguns d'aquests articles estan reunits a La família Joad a Disneylàndia (2015) i Estàvem cansats de viure bé/Nos cansamos de vivir bien (2019), en els quals va retratar els anys del procés català. També col·labora a El Periódico i El Periódico de España. El seu anterior llibre, publicat també per Ediciones Península el 1921 és el best-seller Barretinas y estrellas: Un paseo por el esperpéntico circo del independentismo, en què disecciona un a un els protagonistes polítics de la Catalunya post-procés.