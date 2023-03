Rosalía i Rauw Alejandro publiquen divendres 24 de març les seves tres primeres cançons junts, tal com va anunciar la parella dies enrere. Un total de tres peces que donaran forma a un EP anomenat ‘RR’, les inicials de la catalana i el porto-riqueny (de nom real Raul). Una col·laboració molt esperada que arriba després d’uns tres anys de relació sentimental i que s’ha anat coent a foc lent.

Aquest dimarts, tres dies abans del llançament, la parella ha avançat un fragment del videoclip de ‘Beso’, un dels tres temes que han gravat conjuntament. S’hi veuen imatges quotidianes, íntimes, escenes de viatges, festes, hotels, concerts... Algunes d’elles gravades pels mateixos protagonistes. I petons, molts petons.

Rosalía i Rauw Alejandro van confessar en una entrevista amb l’‘streamer’ basc Ibai Llanos que no ha sigut fins a l’últim any que van decidir posar-se a treballar junts en un projecte. Abans, van dir, volien consolidar la relació fora de l’estudi. Un projecte «ben personal», va definir l’artista de Puerto Rico.

En l’esmentada entrevista van explicar alguns (pocs) detalls de les tres cançons que es publicaran de cop: una és «exòtica, inspirada en el bolero» i una altra, diu Rauw Alejandro, «la ‘perrearan’ a la discoteca». Doncs bé, fa uns dies van ensenyar a TikTok part de la cançó ‘Beso’, l’únic títol que ha transcendit de l’EP, en una imatges íntimes al llit. Diu així [Rosalía sola en cursiva, Rauw Alejandro sol també remarcat i en negreta canten tots dos]: «Ya yo necesito otro beso; uno de esos que tú me da'; estar lejos de ti e' el infierno; estar cerca de ti es mi paz; y es que amo siempre que llegas y odio cuando te vas; yo me voy contigo a matar; no me dejes solo, ¿pa' dónde vas, pa' dónde vas?».